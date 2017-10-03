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"Революция галстуков". Зачем Саакашвили политическое убежище на Украине

18:5003.10.2017
(обновлено: 18:52 03.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили во время выступления в Киеве. 19 сентября 2017Михаил Саакашвили во время выступления в Киеве. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не оставляет попыток найти надежное пристанище. Так, чтобы более или менее надолго и без последствий. "Триумфальный" прорыв через украинскую границу не принес должных плодов. Но у него, судя по всему, еще много идей.

От такого политэмигранта как от чумы бежать надо. По идее. Много от него слишком проблем, шума, гама и скандалов. Человек неуравновешенный и амбициозный, а некоторые считают – и вовсе не вполне адекватный. Соскучились, мол, по нему доктора узкого профиля. Но это недоброжелатели так говорят, злые языки. Он-то сам себя считает, видимо, не иначе как Наполеоном современности. Ну, или Робеспьером вперемешку с Лениным и Че Геварой. Тем самым Наполеоном, который в одной палате с Прокурором находился в одном известном советском фильме. Впрочем, в личности такого масштаба всего понамешано. И авантюризма тоже. И этакого разухабистого "шоуменства". Сложно такому выдающемуся человеку, бунтарю и правдорубу найти себе надежное пристанище. Так, чтобы более или менее надолго и без последствий. Как можно догадаться, звать его Михаил Саакашвили. И он попросил-таки политического убежища на Украине. От кого и чего бежит – бог весть. 

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге в Одессе. 30 сентября 2017
© Фото : Odessa1.com
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Хотя нет. На родине-то, в Грузии, его ждут не дождутся, чтобы под суд отправить. После предыдущего длительного заезда на Украину – в Одесскую область в роли губернатора – в разных Европах и Америках слишком скучно сидеть за полной невостребованностью. Тесно. Душа просит, требует свершений, революций и славы. Вот и потянуло обратно в незалежную. В этот бурлящий время от времени разными субстанциями котел. Политическими, конечно, если кто-то подумал иначе. Все еще помнят – свежо предание – как этот примечательный персонаж современного политического треша "триумфально" пересек вместе со своими сторонниками "надежную" – чтобы враг не прорвался – границу Украины и пообещал сменить в ней власть. Пересек, кстати, элементарно: замок на границе не то что проржавел, а давно украден и проеден. А затем даже турне предпринял по городам и весям. Но что-то не срослось в реализации грандиозных планов. Не склеилось. И решил он зайти с другой стороны – подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине как лицо, нуждающееся в дополнительной защите. Дать ему такой статус будет сложновато, но чего не сделаешь ради любви к шоу-бизнесу и в целом к искусству. К его современным, продвинутым формам. А такие любители в Киеве наверняка остались. Ну и правда – ни паспорта у Саакашвили нет – документ якобы находится у Петра Порошенко, ни гражданства. Но сколько энергии и желания сделать Украину сытой, счастливой страной, в рот гражданам которой галушки сами прыгают! 

Кое-кто в Киеве, конечно, всерьез опасается, что Саакашвили и вправду возьмет, да устроит революцию. Не роз, конечно, и не тюльпанов. Скорее, тех самых галстуков. И прощай тогда их теплые кресла, лимузины и поместья, до которых не докатывается эхо войны. Но такие, похоже, все-таки в меньшинстве. Многим он нужен как деятель, отвлекающий общественное внимание на свои выходки и шоу-проекты. С ним как-то веселей, задорней жить. С еще большей искринкой получается. Не только же кислые мины каких-нибудь условных турчиновых лицезреть, которые в последнее время берут верх. Формируют, так сказать, тренд. И так тоскливо, когда вокруг взглянешь. А Саакашвили – этот непревзойденный Остап Бендер постсоветской политики – гарантирует "оживляж" на политическом небосклоне страны победившего достоинства. Перманентный, а не временный, как сейчас. И как ему не дать гражданства? У кого рука поднимется отказать?

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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