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Лебедь и щука. В Лондоне назревает "большая драка"

17:4703.10.2017
(обновлено: 17:56 03.10.2017)
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© REUTERS / Pool/Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© REUTERS / Pool/Stefan Rousseau
Дошло до того, что британского премьера уже в прямом эфире спрашивают, когда она уволит главу МИД. Не отвечает. Может, думает, что лучше лебедь в телеге, чем сам по себе в облаках. От этих птиц, если они сверху, только и жди одних неприятностей.

Лебедь и щука. В Лондоне назревает "большая драка"
Трудно сказать, с какой скоростью они планировали преодолеть переходный период, чтобы к марту 2019 все-таки выскочить из ЕС, но вряд ли они рассчитывали скорость ходьбы на месте. За полгода Британия должна была пройти уже четверть дистанции. Но прошло только время, а воз и ныне там. И вроде рака средь них нет. Никто не пятится назад. Но щука с лебедем без сладу. Поэтому вперед ни шагу. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам. Но только оба нынче там. На съезде Консервативной партии в Манчестере. 

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне
© AFP 2017 / Daniel Leal Olivas
Борис, ты без прав. Главу МИД Британии могут сослать
Считается, что после него в кабинете должен остаться только один из них. По крайней мере, если это произойдет, никто не удивится. "Ей нужно или уволить Бориса, или уйти самой, – поделился ожиданием с The Times один из правительственных чиновников. – Каждое слово Джонсона преследует цель нанести ущерб авторитету Мэй". Хотя, казалось, куда уж больше. Но премьера, похоже, вовсе не интересует мнение ее министров, если даже ключевой из них – глава Форин-офиса – не оставляет от ее программной или, как она сама говорила, "большой речи" про Brexit камня на камне. 

А ведь произносила ее во Флоренции для того, чтобы расставить все точки над "i". Теперь в каждой строчке только точки. Она готова подчиняться Европейскому суду, пока не расстанутся – он за отмену юрисдикции уже сейчас. Она согласна откупиться от ЕС, он против отчислений в принципе. Она не исключает, что развод может продлиться и более двух лет, его дедлайн – март 2019 и "ни секундой дольше". И так во всем. 

Джонсон нарывается, это понятно. Но даже всезнающим британским СМИ не понятно, на что. Одни твердят: он тоже в курсе, что среди возможных кандидатов на заселение на Даунинг-стрит у него самый высокий рейтинг. Под четверть консерваторов могут проголосовать за него хоть сейчас. Другие уверяют, что Борис добивается отставки, чтобы уйти в бизнес и подзаработать деньжат. Пока не Brexit. А соскочить добровольно совесть не позволяет. Но и те, и эти признают, что его разрыв с Мэй неминуем. Если, конечно, тори по-прежнему хотят покинуть ЕС. С такой парой они точно этого не сделают. 

Дошло до того, что премьера уже в прямом эфире прямо и спрашивают, когда она уволит главу МИД. Не отвечает. Может, думает, что лучше лебедь в телеге, чем сам по себе в облаках. От этих птиц, если они сверху, того и жди, что одних неприятностей. Мэй, конечно, тоже хороша. Могла и посоветоваться с товарищами, прежде чем оглашать на весь мир свои варианты. Вот уж совсем не в ее положении заниматься самоуправством. Уже раз провела сама досрочные выборы. Видимо, ничему не научилась.

Хотя после них, если верить The Sunday Times, даже Букингемский дворец назвал манеры премьер-министра "дурными". Обманула королеву-мать. Заверила, что договорилась о коалиции с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, а на самом деле на согласование понадобились еще две недели. В итоге тронную речь перенесли, график Ее Величества нарушили, в том числе и посещения скачек в Аскоте. А ведь, казалось, скорее, земля остановит свой бег, чем Елизавета Вторая на бега опоздает. Впрочем, здесь она и остановилась. Британия же теперь и ни туда, и ни сюда. 

Но и лебедь щуки не лучше. У нее со щучьим велением проблемы – что-то оно не срабатывает. А он по-прежнему, скорее, гадкий утенок. И все еще непонятно, что именно из него получится. Поэтому, кажется, что им без рака никак. Похоже, у них хоть что-то сдвинется с места лишь тогда, когда он на горе свистнет. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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