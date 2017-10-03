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Против взлома нет приема, или Что США потеряли в генконсульстве России?

17:2603.10.2017
(обновлено: 17:27 03.10.2017)
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© AFP 2017 / Josh EdelsonГенконсульство России в США. Сан-ФранцискоГенконсульство России в США. Сан-Франциско
© AFP 2017 / Josh Edelson
Американцы честно признают, что в Сан-Франциско это был всего лишь дежурный обход помещения. Не важно, что чужого. Так и обходят собственные законы, международное право и вообще всякие приличия.

И эти люди предлагали нам отказаться от принципа "око за око". Хотя они же не говорили нам, мол, "зуб даем", "мамой клянемся" или "век воли не видать". Значит, по воровским понятиям, им и предъявить нечего. А по другим они и не живут, и не работают. Впрочем, и по этим работают так себе. Как сказали бы в известных кругах, "как фраера последние". 

 Видео того, как американские агенты взламывают ворота генконсульства России в Сан-Франциско, надо показывать начинающим домушникам. Чтобы знали, как делать нельзя. То ночью на внедорожниках подъедут, фарами светя, то днем на виду у всех ковыряться в замке станут, то брезентом прикроются, будто спрятались, то прохожий их спугнет, то на камеру нарвутся. Суета, неуверенность, мандраж. А условия идеальные. Хата пустая, хозяева съехали, вернутся ли – неизвестно. Потренируйся на кошечках, выбери момент, когда никто не пасет – и вперед. Что найдешь, то твое. 

Здание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско
© AFP 2017 / Josh Edelson
Мнение: власти США в отношении дипсобственности РФ вели себя как грабители
Правда, чтобы найти здесь что-нибудь нужное, надо подложить что-нибудь нужное. А потом сказать, что так и было. Ведь искали уже – пусто. Но теперь-то им точно никто не мешает. Все, как они любят. Это же не на 32  этаж отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе подниматься. Тут огнем не встретят. Как оценили это на Смоленской площади, "власти США полностью захватили здания Генерального консульства России". В служебной зоне спецслужбы "хозяйничают уже месяц". Сейчас они оккупировали жилую часть и отдельную резиденцию генконсула. 

Именно так, поскольку, если называть вещи своими международными именами, то это – вторжение без объявления войны. Эти квадратные метры в престижном районе Сан-Франциско, что бы они себе о них ни думали, по-прежнему – пядь российской земли. И над ней все еще реет триколор. А пусть себе реет, говорят они, и честно признают, что это всего лишь дежурный обход помещения. Не важно, что чужого. Тут главное, что так и обходят собственные законы, международное право и вообще всякие приличия. 

А что делать, если тянет. Не зря же считается, что убийца всегда возвращается на место преступления. Особенно если думает, что кое-что он так и не добил. Надо полагать, именно за этим они и пришли. Чтоб заодно убедиться, что все съехали, никто в кладовке не спрятался и подпольную дипломатическую деятельность с целью восстановления двусторонних отношений не ведет. А сейчас, может быть, это еще и для того, чтобы Путин в Кремле нового посла США Хантсмана сразу плохо принял. Тот как раз сегодня с верительной грамотой пожаловал. А ему в ответ: "Не верю". Хотя у нас без театральности. Сказали просто: передавайте своим большой привет. 

Но вот вроде бы у них уже и президент сменился, а все равно, как у Григория Остера получается: "Привет мартышке". "Тут искали? Нет. А тут? Нет. А тут? – заглянул попугай под куст. Тоже нет, – безнадежно ответила мартышка. А что ищем-то? Привет. Видишь ли, мартышка, – задумчиво сказал попугай, – привет, особенно большой привет – это такая штука, что если его потеряешь, лучше и не искать". Это и про совесть тоже. По крайней мере, в пустом генконсульстве России США не найдут ни то, ни другое.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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