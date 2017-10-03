ЦРУ хочет обрусеть – МИД России готов помочь

Американское шпионское ведомство срочно набирает сотрудников со знанием русского языка. Чтобы "раскрыть правду", интригующе уточняет объявление о вакансиях. И сразу как-то веришь: без русских и впрямь до правды не добраться.

Никогда еще вербовка ЦРУ не была столь загадочной. Великое и ужасное американское ведомство поместило в твиттере собственную эмблему с надписью… по-русски: "Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ?.. Раскрыть правду!". Интригуют, черти, – кто ж не хочет раскрыть правду? Однако правда откроется только тому, кто владеет русским языком. Не знаешь русского – не узнаешь правды, правда – прерогатива русских.

Итак, Центральное разведывательное управление США объявляет осенний призыв: нужны американские граждане с высшим образованием, интересующиеся национальной безопасностью и главное – знающие русский. Если вы из их числа – welcome! В ряду первых на призыв отреагировал российский МИД. Так сказать, от нашего твиттера – вашему: "Спасибо за продвижение русского языка… Готовы помочь с рекомендациями и специалистами".

Ну а если шутки в сторону? Без русиста-лингвиста с "великим и могучим" в самом деле приходится трудно. Особенно когда эти коварные русские используют слова, непереводимые на английский язык. "Тоска", например. "Какая тоска эта ваша цэрэушная агитка!" – напишет какой-нибудь человек в том же твиттере. Что подумают в ЦРУ без носителей языка? Что их обругали? Что их унизили? От них отмахнулись? Нет. Они решат – поскольку "тоска" переводится как "меланхолия", – что их агитка недостаточно призывна и энергична и надо бы переписать ее пободрей-повеселей-попривлекательнее. И обязательно намекнуть на некую ужасную правду о русских, которая вот-вот откроется.

Но это, простите меня, называется уже другим русским словом, тоже непереводимым на английский: "пошлость". Нет в английском этого слова – может быть, потому так и расцветает распущенность в умах агитаторов из ЦРУ и плодятся байки о русских, вредящих всем и вся на свете.