ЦРУ хочет обрусеть – МИД России готов помочь

Никогда еще вербовка ЦРУ не была столь загадочной. Великое и ужасное американское ведомство поместило в твиттере собственную эмблему с надписью… по-русски: "Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ?.. Раскрыть правду!". Интригуют, черти, – кто ж не хочет раскрыть правду? Однако правда откроется только тому, кто владеет русским языком. Не знаешь русского – не узнаешь правды, правда – прерогатива русских.
Ну а если шутки в сторону? Без русиста-лингвиста с "великим и могучим" в самом деле приходится трудно. Особенно когда эти коварные русские используют слова, непереводимые на английский язык. "Тоска", например. "Какая тоска эта ваша цэрэушная агитка!" – напишет какой-нибудь человек в том же твиттере. Что подумают в ЦРУ без носителей языка? Что их обругали? Что их унизили? От них отмахнулись? Нет. Они решат – поскольку "тоска" переводится как "меланхолия", – что их агитка недостаточно призывна и энергична и надо бы переписать ее пободрей-повеселей-попривлекательнее. И обязательно намекнуть на некую ужасную правду о русских, которая вот-вот откроется.
Но это, простите меня, называется уже другим русским словом, тоже непереводимым на английский: "пошлость". Нет в английском этого слова – может быть, потому так и расцветает распущенность в умах агитаторов из ЦРУ и плодятся байки о русских, вредящих всем и вся на свете.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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