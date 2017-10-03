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Геращенко, что чертово колесо пропил, поведал правду о Порошенко и Авакове

15:5803.10.2017
(обновлено: 16:00 03.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастник акции протеста с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве. 11 мая 2017Участник акции протеста с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве. 11 мая 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Говорят, глава МВД Украины Арсен Аваков как-то сказал о своем советнике: "Геращенко – это наше все". Но после того, что это "их все" наговорило по украинскому телевизору про Авакова и Порошенко, получается, что даже больше, чем "все".

Советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко открыл страшную тайну: конфликт между Петром Порошенко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым начался с первого дня избрания президента. Вот тебе на! А мы их почти в кумовья записали!.. Прекрасный человек Иван Иванович!… Очень хороший также человек Иван Никифорович…

А все почему поссорились Петр Алексеевич с Арсеном Борисовичем? А потому, что "президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а "Народный фронт", я и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент", – убежден Геращенко. (Даже место для геращенковского скромного "я" нашлось в центре этих исторических событий!). Дескать, полным контролем над силовыми структурами обладал в свое время бывший президент Виктор Янукович. И что из этого вышло? "Евромайдан" один. А Аваков, по мнению Геращенко, в настоящее время является "балансом власти" в стране. Во как! Еще бы сказал: эталоном баланса. Авакова бы надо поместить в Палату мер и весов! Но нельзя – она находится в Санкт-Петербурге.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Стрингер
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Ну что ж, говорят, глава МВД Украины как-то сказал о своем советнике: "Геращенко – это наше все". Видно, недаром… (А после геращенковского "я" даже получается, что больше, чем все). А еще Геращенко известен как инициатор создания сайта "Миротворец". А еще он до сих пор памятен жителям Красноградского района Харьковской области, где Геращенко руководил в неспокойные 2000-е годы (интересно, а какие годы в последние десятилетия на Украине были спокойными?). Нет, он запомнился местным жителям не заботой о нуждах района, а разгульной жизнью и беспробудным пьянством. В итоге, как говорят, задолжал большие деньги "братве" – криминальным авторитетам. Местные вспоминают, что Геращенко даже били. Но он смог блестяще (по-хлестаковски) выйти из положения. В местном парке было чертово колесо. Геращенко ночью, втихую от детей, катавшихся днем на этом колесе, разрезал его, сдал в металлолом, получил деньги – и расплатился с "братвой". На этом геращенковская "чертовщина" не закончилась. Он еще продал кинотеатр в городском парке и колхозную землю вокруг столицы своей "вотчины" Краснограда. 

И вот прошло с тех пор совсем немного времени, и Геращенко стал советником Авакова, нового главы МВД новой Украины – страны, как известно, победившей демократии. Понятно почему: они ж оба руководили на Харьковщине. Земляки! 

И вот теперь: "я и Арсен Аваков считаем…".

Что ж это я все вру и вру, пытался остановить сам себя Хлестаков. Как известно, не получилось ("тридцать пять тысяч одних курьеров!", а еще – "я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам Государственный совет боится"). Впрочем, после пропития чертова колеса любые новости о Геращенке и про Геращенку можно брать на веру безусловно. Чего теперь ждать? Черт снова украл месяц? Или заявления Геращенко о том, что он и Аваков наконец-то "свалят" Порошенку? Вполне возможно, что и этакое услышим. Во всяком случае: не любо – не  слушай, а врать не мешай…

Кстати, у Хлестакова был реальный прототип – отставной подпоручик Платон Волков. Появился в городе Устюжна (ныне Вологодская область), по донесению городничего, на собственных лошадях и в карете некто в партикулярном платье с мальтийским крестом. Дальше – больше: называл себя ревизором и чиновником ни много ни мало хорошо разрекламированного в советские времена 3-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, требовал себе квартиру, продовольствие и лошадей.

Потом, когда Волкова уже и след простыл, выяснилось, что он мелкий вологодский помещик, в отставке, ведет разгульный образ жизни, проигрался в карты, пьянствует… 

Эти приключения стали отличным сюжетом, завязкой для "Ревизора". И сегодня тоже нужен, если не гениальный, то, по крайней мере, талантливый автор. Чтобы написал комедию о Геращенке и аттракционе "Чертово колесо". А можно и повесть. О том, как народный избранник и советник министра внутренних дел Украины "колесо" пропил… Думается, такому фантасмагорическому сюжету даже Гоголь бы позавидовал. 

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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