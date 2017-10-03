Украинская автомечта, или Как Петр Порошенко грезил наяву

Равнение на Коломыю – в этом западноукраинском городке вершится история мирового автопрома. Отныне только от украинцев зависит, заведутся или не заведутся порше, ламборгини, а также ауди и прочие фольксвагены. Президент незалежной так и сказал: "Без украинцев сегодня это будет произвести невозможно".
Гордое заявление прозвучало на открытии завода немецкого концерна Leoni в Коломые. Сразу – 800 рабочих мест и 11 миллионов евро инвестиций. С горящими радостью глазами Петр Порошенко благодарил компанию Leoni, которая "одной из первых поверила в Украину, которая первой проголосовала за будущее Украины долларом и евро".
Может быть, с украинской военной независимостью и в самом деле все уже лучше некуда, а вот с разного рода высокотехнологическим промышленным производством пока беда. Выпуск немецких кабельных сетей в Коломые беду, конечно, поправит. Это же, в самом деле, не какие-то там самолеты собирать в авиастроительном концерне "Антонов", да еще вместе с Россией!.. Тут бери выше – не для себя, для европейцев работаем. Как говорится, "и в каждом фольксвагене дышит мечта украинской души".
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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