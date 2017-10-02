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Украина – "це…". К чему приведет свободный доступ украинцев к оружию

19:1402.10.2017
(обновлено: 19:19 02.10.2017)
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© AFP 2017 / Anatolii StepanovСолдат ВСУ возле села Крымское, Луганская областьСолдат ВСУ возле села Крымское, Луганская область
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
Десятки погибших и сотни пострадавших. Таков итог стрельбы по посетителям музыкального фестиваля в американском Лас-Вегасе. На Украине на американский инцидент уже отреагировали. Причем еще до стрельбы в игорной столице США.

Трагедия с массовым убийством мирных граждан в американском Лас-Вегасе в очередной раз потрясла мир. На Украине на американский инцидент тоже отреагировали. Даже еще до стрельбы в игорной столице США. Главный военный прокурор Украины в эфире местного ТВ предложил легализовать ношение оружия для граждан страны. Анатолий Матиос считает, что каждый украинский гражданин должен носить оружие для самозащиты. Как он выразился, время сейчас очень динамичное. "Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь".

Задержание участников преступной группы, организовавшей подпольное производство и сбыт боевого огнестрельного оружия и боеприпасов
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Политолог: властям Украины пора "включить" голову

Ранее в Верховной раде сообщили, что депутаты осенью внесут на рассмотрение законопроект о предоставлении отдельным категориям граждан права на владение короткоствольным боевым огнестрельным оружием.

По данным украинского МВД, представленным в июле, на руках у украинцев находится около 900 тысяч единиц оружия. А по оценке экспертов, количество неучтенных "стволов" у населения составляет от двух до семи миллионов единиц.

Кто в первую очередь имеет это оружие? Конечно же, военные ВСУ, боевики добровольческих отрядов. В общем, участники так называемой АТО. Если закон об оружии будет принят, то они его легализуют первыми. Вот это и должно вызывать тревогу у властей. На днях главный военный психиатр Украины Олег Друзь на слушаниях в Раде заявил, что 93% участников АТО нуждаются в лечении и представляют потенциальную угрозу для общества. За разглашение этих данных Друзя немедленно отправили в отставку, но ведь это не вылечило ни одного из этих 93%. Ну ладно. Власти, положим, закроются от них в своих кабинетах с охраной. А простые граждане? Им тоже вооружаться? Но оружие – вещь хитрая. Им не только надо уметь пользоваться и быть готовым его применить. Надо еще быть готовым его применить внезапно, при неясных обстоятельствах и последствиях. Многим кажется, что они на это способны. Но это только им кажется. 

Легализовать оружие легко. Но кто среди простых граждан будет потом подсчитывать проценты нуждающихся в лечении?  Понятно, что абсолютно здоровых людей нет – есть недообследованные. Понятно также, что Украина це Европа и це Америка. Но пока там пришли к легализации, сколько народу постреляли. И если Украина – "це…", то ей тоже придется пострелять?…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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