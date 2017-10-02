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Президент-навигатор. Глава Южной Кореи указал путь истинный

16:5002.10.2017
(обновлено: 16:51 02.10.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент Республики Кореи Мун Чжэ Ин во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы на Восточном экономическом форуме. 6 сентября 2017Президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы на Восточном экономическом форуме. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В понедельник утром верховный главнокомандующий Южной Кореи приветствовал на волне дорожного радио всех, кто в пути. Наверное, граждане хотели бы услышать от президента совсем других новостей. Но другие новости зависят не от него.

От этой географии ждешь совсем других новостей. Для нее естественно, например, когда Пхеньян обещает превратить США в "море пламени". Когда Трамп запрещает госсекретарю терять время на дипломатию – тоже. Американские стратегические бомбардировщики, крылом задевающие Северную Корею. Авианосец "Рональд Рейган" и подлодка с атомным оружием на корейском рейде. Четыре с половиной миллиона граждан КНДР, готовых к мобилизации, хоть ночью разбуди. Информация обо всем этом, конечно, напрягает, но уже не вводит в ступор. 

И вдруг – голос. Его голос и вовсе не об этом. Но это южане сообразили позже. А сразу вздрогнули и увидели перед глазами всю жизнь, неожиданно услышав из динамиков своего президента. Все ведь здесь знают, что такие экстренные включения ничего хорошего не предвещают. Он и не предвещал. Представился и как обычный диктор сообщил сводку о ситуации на дорогах. Без подтекста, контекста – чисто по тексту. Где что стоит и как это объехать. 

Кадры запуска крылатых ракет в Северной Корее на железнодорожной станции в Сеуле. 9 июня 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Мнение: загнанный в угол Сеул может согласиться на роль "сумасшедшего"
В этот день на самом деле – пешком быстрее. Кажется, вся Корея сдвинулась и застряла в пробках. Так у них начинается осенний праздник поминовения усопших Чхусок. Кто к могилам предков, кто в гости к родственникам. Вот Мун Чжэ Ин и обернулся навигатором, чтобы наставить автолюбителей на путь истинный. "Самый надежный ремень безопасности для уставшего шофера – это отдых. Если вы устали, передохните и продолжайте путь", –  сказал он так, будто это не его, в том числе, уже весь мир, ну, кроме Трампа, уговаривает притормозить, а не нестись на всех парах навстречу катастрофе. 

Как признались высокопоставленные офицеры корейской армии, в момент, когда бомбардировщик США приблизился к КНДР на пушечный выстрел, Сеул уже ввел свои войска в готовность номер один. Обошлось. Северяне американца не сбили. Поэтому в понедельник утром, как ни в чем не бывало, верховный главнокомандующий Южной Кореи приветствовал на волне дорожного радио всех, кто в пути. Заодно с водителями – машинистов, пилотов и моряков. Чем, когда у них отлегло, всех очень удивил и позабавил. 

Президент-диктатор – это они еще понять могли бы. Тем более, с ними это уже случалось. Но президент-диктор – это звучит так, словно им кто-то что-то не договаривает. Предположим, того, что он не может так же уверенно сказать американцам, как и куда им лучше двигать. Отсюда. Или хотя бы порекомендовать им во избежание ДТП вообще не перевозить установки ПРО. Они сами решили сделать это ночью, но столкновений с гражданским населением все равно не избежали. Но это же американцы – какое ему до них дело. А своих людей он потому и направляет, что они ему дороги. В дороге. 

Он и сам еще год назад в этот день так же стоял и, возможно, не подозревал, что так скоро сменит свою машину на государственную. С правом вести уже не только себя. Но и эфир. Мун Чжэ Ин, видимо, буквально понял свои новые обязанности. Если он ведет страну, значит, он – ведущий. Если так, то дальше от него можно ждать и прогноза погоды. Тем паче, что даже это здесь угадать проще, чем события на полуострове. Наверное, граждане хотели бы услышать от президента совсем других новостей. Но другие новости зависят не от него. А от тех, кто обещает превратить США в "море пламени", и тех, кто отказывает КНДР в праве на жизнь. Мун и для них всего лишь диктор. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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