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Операция "У", или Почему Украина теряет оружие под Винницей

16:1402.10.2017
(обновлено: 16:16 02.10.2017)
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© AFP 2017 / Sergei SupinskyПожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
В Киеве подсчитали, что в результате пожара и взрывов на военных складах под Винницей утрачено боеприпасов примерно на 800 млн долларов. Сгорели, на небо улетели. Ничего особенного: такое на украинских военных складах происходит регулярно.

На Украине истощились запасы оружия и боеприпасов. Причем не только и не столько в боях, сколько в результате целой череды странных происшествий. Пожар на военных складах под Винницей, который начался еще в сентябре, не удалось оперативно потушить, а разминирование и вовсе займет около двух месяцев, сообщил премьер Украины Владимир Гройсман. За эти дни было потрачено больше боеприпасов, чем за три года конфликта в Донбассе, уточняют местные СМИ.  И это при том, что детонация продолжается, а ЧП под Винницей совсем даже не первое. Весной, например, похожая ситуация имела место в Балаклее, под Харьковом.  

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Мнение: взрывы складов оружия на Украине – попытка скрыть "серые схемы"
В Киеве подсчитали, что винницкие фейерверки из 32 тысяч тонн снарядов стоили 800 млн долларов.  Ну а чего вы хотели, если часть охранников военных складов – пенсионеры, как сообщают украинские СМИ. А другая часть – пьяные офицеры. Те самые, которые охраняли склад с ракетами к тактическому комплексу "Точка-У", дополняет главный военный прокурор Украины. 

Тем, кто перед Новым годом пересматривает советскую киноклассику, это не может не напоминать один знакомый сюжет. "От ревизии нас может спасти только кража", – говаривал персонаж хорошего фильма "Операция Ы". "Естественно, со взломом".  Потому что "все уже украдено до нас". Ну, то есть, конечно, не нас, а вас.

Похоже, кто-то на Украине пересмотрел кое-что из советской запрещенки и решил действовать. Зачем это может понадобиться украинским военным, несложно догадаться. Когда взрывается склад с боеприпасами, посчитать, что именно и в каком количестве взорвалось, невозможно. А значит, неизвестное количество неизвестного оружия может быть где угодно.

Руку Киева с оружием, например, уже замечали в Африке и на Ближнем Востоке. Доказательства тайных поставок в Южный Судан, например, приводили в Amnesty International.  Причем, несмотря на опровержения от Госслужбы экспортного контроля, проговорился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который объявил, что Киев имеет право продавать оружие в Южный Судан.

Конечно, это портит имидж Украины как просителя оружия – зачем вам помощь США, если вы не можете уследить за тем, что уже есть. Ведь есть все основания полагать, что пока в мире будут продолжаться острые конфликты, снаряды на украинских складах будут все так же регулярно детонировать.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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