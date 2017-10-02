Информвойна с Россией: американский прейскурант перед "решающей атакой"

Смешно, что в США настаивают на российском вмешательстве в американские выборы – и при этом даже не скрывают своих собственных действий и их целей. Однако они продолжают тупо гнать эту "дымовую завесу".

"Фонд противодействия российскому влиянию", "Центр глобального взаимодействия" (с заданием вести информационную войну с Россией). Центр по борьбе с "российской пропагандой" в Сербии – для "сопротивления российской кампании дезинформации на Балканах", аналогичные центры в странах Прибалтики. Наконец – открытый в Хельсинки Европейский центр противостояния гибридным угрозам с упором на изучение информационного влияния России на международной арене.

Все эти институты и институции изобретены в США и финансируются из США. В последние два года они растут как грибы – особенно сильно пошли нынешней осенью, это когда "Фонд противодействия…" заинтересовался инициативой американского сенатора Линдси Грэма увеличить расходы со $100 млн до 120-ти, чтобы "помогать странам Восточной Европы защищаться от Москвы".

Чем ближе время выборов президента России, тем больше будет сводок с фронтов информвойны США против России, это очевидно. Впрочем, заглянуть в чужую тарелку с супом и поправить его вкус – любимая американская забава на протяжении десятилетий. Своя кухня им, видимо, поднадоела. Сейчас они очень интересуются украинскими национальными блюдами, притом исключительно как аперитивом, который все сильнее разогревает аппетит к русской еде.

Сами США подают свои действия только как оборонительные – типа защищаются от российской пропаганды. А затраты на оборону, как известно, не бывают слишком большими. Но ведь и российская избирательная кампания-2018 не обещает быть маленькой. Так что в полном соответствии с русской поговоркой "готовь сани летом…" в июле конгресс США принял закон о создании антироссийского пропагандистского фонда в $250 млн. И это, надо полагать, лишь стартовая сумма.

Смешно, не скрывая расценок и целей собственных действий, настаивать на российском вмешательстве в американские выборы. Однако в США продолжают тупо гнать эту "дымовую завесу" перед "решающей атакой" 2018 года, выбивая все новый кэш на все новые "артподготовки" информбоев с Россией. И пока есть места, где нет их собственных "пропагандистских голосов", покой им только снится…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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