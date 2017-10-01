Золото Полуботка и миллиарды Януковича. Украинцам уже некуда девать деньги

Не факт, что и на этот раз более чем скромные 200 млн долларов Януковича попадут в бюджет. Но почему бы о своих "успехах" не рассказать стране? Пусть люди думают, что украинская казна получает солидные вливания, и скоро всем станет легче.

Киев предпринял очередную попытку наполнить украинский бюджет деньгами "банды" Януковича. Казна незалежной внезапно обогатилась на 200 млн долларов. "Первые миллионы долларов бывшего президента и его окружения ушли в госбюджет" страны, отчиталась на днях на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Но куда подевались предыдущие полтора миллиарда Януковича, конфискованные еще в апреле, если эти 200 млн – "первые"? Тогда, помнится, Порошенко клятвенно обещал, что украденные у народа "преступником" Януковичем и его окружением деньги уже до конца дня попадут в казну.

Но на дворе уже глубокая осень, а где деньги? Впрочем, на самом деле изъяли тогда не деньги, а облигации госзайма, и не у Януковича, а у некоего Курченко, и какая выгода от этого государству – совершенно непонятно. Видавшие виды депутаты Рады сразу заподозрили, что "это фарс для поднятия рейтинга. Но эту туфту можно бесконечно долго продавать народу".

Так что не факт, что и на этот раз более чем скромные 200 млн попадут в бюджет. Но почему бы о своих "успехах" не рассказать стране? Пусть люди думают, что украинская казна получает солидные вливания, и скоро всем станет легче. Тем более, что на подходе еще полтонны золота "семьи Януковича". Его якобы обнаружили в банке Швейцарии и тоже скоро обещают передать в бюджет. Замгенпрокурора Украины Евгений Инин уже даже посчитал, что при цене в 42 доллара за 1 грамм они "потянут" еще на 21 млн долларов.

Как тут не вспомнить старую легенду о двух бочках чистого золота гетмана Павла Полуботка, который якобы оставил их на хранение в Банке Англии в двадцатых годах 18 века. За это время процентов набежало столько, что на каждого гражданина независимой Украины пришлось бы почти по 40 кг драгметалла. Конечно, если бы эти тонны золота были реальными. Любители считать мифические килограммы и тешить себя мечтами о сытой и богатой жизни в независимой Украине, наверное, еще остались. А тем, кто уже прозрел и не ждет золота гетмана Полуботка, теперь пообещали золото Януковича. Правда, если бы оно даже существовало, на каждого вышло бы меньше одной десятой грамма, а на это вряд ли разживешься. Впрочем, пользователи в соцсетях, комментируя очередное сообщение о поступлении в казну "денег Януковича" с сарказмом отмечают, что "народ Украины уже не знает, куда деньги девать".

Так что, может, лучше любые богатства сразу делить между бедствующими украинскими олигархами, друзьями Порошенко. Это гораздо проще. Их ведь не миллионы. Слава богу.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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