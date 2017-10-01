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Вот скажи мне, американец, в чем сила? Почему русские победили в Сирии

10:0001.10.2017
(обновлено: 10:14 01.10.2017)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в АлеппоРоссийские военнослужащие в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Россия показала, что есть в мире сила, которая дала надежду многим странам, что у них есть возможность не пойти по пути Ливии. Взять хотя бы Сирию. А США что? Похоже, для них вопрос не в том, на чьей стороне правда, а в том, на чьей стороне ты "играешь".

Почему русские победили в Сирии? Потому что они не слушали рекомендации экспертов из США, у которых большой опыт в проигрывании войн на Востоке. Русские не стали вступать в какую бы то ни было полемику, а сохраняли спокойствие и продолжали делать то, что должны были делать. Это, казалось бы, очевидная истина. Но весь вопрос в том, кто ее изрек. Это говорят не какие-то "наймиты Кремля", а западные эксперты. Многие из них убеждены, что русские победили, потому что оказались прагматиками. По их мнению, русские выбрали из двух зол – Асада и ИГ* – меньшее. И уже не меняли своего курса, сосредоточившись на военной победе. А США что? Они неприязненно относятся и к Асаду, и к ИГ*. А поэтому, не выдумав ничего лучшего, изобрели третью, "умеренную" силу, которой никогда не существовало. А что в итоге? Россия победила, а США вновь придется возвращаться домой не солоно хлебавши.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 взлетает с авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Что же получила Москва в обмен за свои усилия? Она предотвратила возникновение исламистского государства рядом со своими южными границами. И главное – показала, что есть в мире сила, которая дала надежду многим странам, что у них есть возможность не пойти по пути Ливии. Все. Дальше западные эксперты переключаются на противостояние между Западом и Россией. Говорят, что с Москвой приходится считаться, а Кремль пытается заманить Вашингтон в ловушку сотрудничества. И все для того, чтобы США "тоже несли моральную ответственность" за действия российских военных в Сирии. 

Но это все мелковато, жиденько. Не о том речь. Как тут не вспомнить фильм "Брат-2": "Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?.. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет"… Понятно, что это некий "пацанский" ликбез, истоки которого, конечно же, идут из слов князя Александра Невского: "Не в силе Бог, а в правде!". Но это мудрее многих активно навязываемых Западом императивов демократии. Это проверено столетиями. А американской глобальной "правде" нет и ста лет, а она уже деградирует. А с чего все начиналось? "Бог создал людей разными, а мистер Кольт уравнял их в правах". Заметьте, о правде и справедливости ни слова – только о равновесии. Твое слово против моего, твоя пуля против моей. Здесь вопрос идет не о правде, а о том, кто окажется быстрее и ловчее. Тот и победит. И за ним, исходя из "кольтовской" логики, и останется правда. 

Но это было только началом искривления мировосприятия. Потом были дела похуже. Например, Хиросима и Нагасаки. Глупейшее мероприятие, если его рассматривать с чисто военной точки зрения. Но здесь главное было в другом: доказать всему миру (особенно СССР), что именно США удерживают за собой мировой рекорд гениальности. Черчилль эту параноидальную черту характера американского истеблишмента очень чутко уловил: "Вся история мира как в фокусе концентрируется в следующем положении: когда нации сильны, они не всегда справедливы, а когда они хотят быть справедливыми, они часто больше не являются сильными". Видите, какой железобетонный англосаксонский базис подвел под то, что можно быть подлым, коварным и жестоким. 

Танки сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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А все почему? Потому что таковы законы мироздания и эволюции. Еще Дарвин говорил. Обезьяны мы все, покрытые тонким слоем цивилизации. Поэтому и ведем себя соответственно. Кстати, из этого можно сделать далеко идущие выводы. И для США вопрос не в том, на чьей стороне правда, а в том, на чьей стороне ты "играешь". Исходя из этой логики, Сомоса, скажем, свой, а Хусейн – чужой. И неважно, какой пробиркой ты трясешь в Совбезе ООН. Главное, чтобы это была "правильная" пробирка. Первым успел выстрелить. Потом можно даже немножко покаяться: зря поторопился. Но откуда я мог знать, что противник мой безоружен?..

Чем это преступное манипулирование правдой и ложью может закончиться? Хорошим вряд ли. Главный герой романа Оруэлла "1984" Уинстон был умным человеком и считал ложью три партийных лозунга: "Война – это мир. Свобода – это рабство. Незнание – сила". Но после специальной физической и идеологической обработки он преобразился. И даже смог преодолеть свой арифметический кретинизм: он понял, что два помноженное на два действительно равно пяти. Ну чем не лозунг: "2×2 = 5"?.. Думаете, чересчур? А мне кажется, что уже и сегодня в самый раз…

*Террористическая организация, запрещенная в России

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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