Удаленная работа. ООН из Украины разглядела "ужасы" в Крыму

В ООН считают, что ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась после воссоединения с Россией. Обвиняют в этом, естественно, Москву. Что неудивительно. Сейчас ее многие во многом обвиняют.
Удивительно то, что приехать в Крым, чтобы посмотреть на ситуацию лично, пообщаться с жителями полуострова, в авторитетной международной организации не потрудились. Представители мониторинговой комиссии прямо так и написали: проводили исследование удаленно, на основе опросов и мониторинга с территории Украины, поскольку "не имели доступа" в Крым.
В России этот доклад сочли предвзятым и сомнительным. Действительно, как можно объективно оценить ту или иную ситуации с чужих слов?
Даже в Европе удивились такому подходу. Независимый депутат парламента Чешской Республики Ярослав Голик, который был в Крыму весной этого года в составе делегации депутатов Европарламента и политиков из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки, считает, что представители ООН при подготовке доклада опрашивали специально отобранных людей. Сам чешский политик никаких нарушений прав человека на полуострове не увидел. Но он-то беседовал с реальными крымчанами, а они на жизнь не жалуются. Есть, конечно, проблемы, но все верят, что это временные трудности.
Понятно, что с территории соседнего государства ситуация в Крыму видится совсем иначе. Не понятно другое – почему в УВКПЧ предпочли именно такой взгляд. Может, все-таки стоит представителям авторитетной международной организации поинтересовались у самих крымчан, как им живется в России?
Автор Елена Витвицкая, радио Sputnik
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