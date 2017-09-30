Удаленная работа. ООН из Украины разглядела "ужасы" в Крыму

Представители международных организаций продолжают удивлять своими докладами о состоянии дел в Крыму. На этот раз отличились представители УВКПЧ с их сообщениями о нарушении прав человека и пытках на полуострове. Хочется спросить – откуда такие выводы?

В ООН считают, что ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась после воссоединения с Россией. Обвиняют в этом, естественно, Москву. Что неудивительно. Сейчас ее многие во многом обвиняют.

Удивительно то, что приехать в Крым, чтобы посмотреть на ситуацию лично, пообщаться с жителями полуострова, в авторитетной международной организации не потрудились. Представители мониторинговой комиссии прямо так и написали: проводили исследование удаленно, на основе опросов и мониторинга с территории Украины, поскольку "не имели доступа" в Крым.

Правда, они и не пытались приехать. Представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) неоднократно приглашали посетить полуостров с объективной миссией. Но от такого визита в ООН отказались. Предпочли подыскать на сопредельной территории тех, кто поливал бы Крым и все, что там происходит, грязью. А затем на основании этих "фантазий" подготовить отчет с подложными фактами.

В России этот доклад сочли предвзятым и сомнительным. Действительно, как можно объективно оценить ту или иную ситуации с чужих слов?

Даже в Европе удивились такому подходу. Независимый депутат парламента Чешской Республики Ярослав Голик, который был в Крыму весной этого года в составе делегации депутатов Европарламента и политиков из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки, считает, что представители ООН при подготовке доклада опрашивали специально отобранных людей. Сам чешский политик никаких нарушений прав человека на полуострове не увидел. Но он-то беседовал с реальными крымчанами, а они на жизнь не жалуются. Есть, конечно, проблемы, но все верят, что это временные трудности.

Понятно, что с территории соседнего государства ситуация в Крыму видится совсем иначе. Не понятно другое – почему в УВКПЧ предпочли именно такой взгляд. Может, все-таки стоит представителям авторитетной международной организации поинтересовались у самих крымчан, как им живется в России?

Автор Елена Витвицкая, радио Sputnik

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