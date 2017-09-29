Хороша парочка. Меркель приняла идеи Макрона, как свои

Макрон и Меркель встретились так, как еще не встречались. Она – без пяти минут в четвертый раз канцлером, он впервые – "реформатором Европы". И Макрон уже успел сказать все, что думает о перспективах.

По такому случаю лидеры стран Евросоюза еще никогда не собирались. Сегодня в Таллине они переходят на цифру. Это первый саммит в истории ЕС, полностью посвященный тому, что обычно втискивают в пункт "разное".

На повестке – исключительно развитие цифровых технологий во всех сферах деятельности. Масштабно, размашисто, предметно. И, что характерно, оптимистично, потому что до 2025 года. Однако кое-кому из них уже и без всяких дискуссий понятно, что новый формат ЕС – это не 3, не 4 и даже не 5D. Всего 2, но М. И к этим двум "М" самый лучший день заходил вчера.

Макрон и Меркель встретились так, как еще не встречались. Она — без пяти минут в четвертый раз канцлером, он впервые – "реформатором Европы". 26 сентября в Сорбонне сказал все, что думает о перспективах. Единый бюджет еврозоны, одно на всех миграционное агентство, совместная погранслужба, общая оборонная стратегия. И ведь как тонко все устроил. Чтобы не затмевать и так изрядно потускневший образ Меркель, дождался ее, пусть относительной, но победы на выборах и только потом сыграл на опережение.

Возможно, в благодарность за это маленькое одолжение Ангела приняла идеи Эммануэля, как свои. Другим она такое расположение не выказывала. Хотя что-то подобное предлагал и предшественник Макрона – Франсуа Олланд. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер мыслит примерно в том же духе. Но Меркель отметила "высокую степень соответствия планов Германии и Франции относительно будущего Евросоюза". В общем, теперь о них любой скажет: хороша парочка. Ну, может быть, кроме Бриджит. Ведь получается, что все-таки они спелись, хотя были сомнения. А значит, у них есть вполне официальный повод чаще оставаться вдвоем.

Впрочем, пока Бриджит не стоит так переживать. Во-первых, Меркель едва ли сейчас может говорить за всю Германию. Ей для начала самой бы там всех уговорить. А то среди тех, кого ей сватают в правящие партнеры, есть и отчаянные ребята. Причем некоторые из них смотрят на евроварианты совсем под другой маркой. В смысле, под немецкой маркой. Так что с разговорами об укреплении еврозоны Меркель надо быть аккуратней, а то она в Германии распугает всех своих потенциальных союзников.

Во-вторых, что такое "Европа двух скоростей"? По сути, инициативы Макрона сводятся к формуле, о которой заговорили еще до его появления в Елисейском дворце. Так вот, с коробкой передач, в которой только первая и вторая скорость, далеко не уедешь. Тем более, если одна из них – задняя. Но даже, если Макрон и Меркель отважатся рвануть, им же еще нужно будет решить, кто поведет. Не факт, что Эммануэль захочет, чтобы и на работе им управляла женщина. А Ангела иначе и не привыкла.

Что касается его идей, в принципе, то очень даже хорошо, что он заговорил об этом перед саммитом в Эстонии. Одну из них можно прямо здесь и похоронить. Создание собственной армии ЕС. И говорить нечего. Проще поехать в селение Тапа, которое от Таллина недалеко. В этом военном городке с апреля расквартирован дополнительный батальон НАТО. 1200 штыков. Так что не стоит изобретать велосипед, если танки уже на месте.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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