Британии – Брекзит, Каталонии – Катарсис, или Плебисцит по Аристотелю

Накануне по приказу Мадрида в Каталонии вновь изъяли урны и 2,5 миллиона избирательных бюллетеней. Еще пару таких испанских рейдов, и голосовать 1 октября здесь станут в буквальном смысле этого слова. И это еще хорошо, если будут брать только криком. А то ведь могут и дать волю рукам. Как бывает на всякого рода творческих "баттлах", когда победитель определяется по децибелам аплодисментов. В любом случае власти региона обязательно что-нибудь придумают. У них уже просто нет альтернативы, иначе народ не поймет. Ведь 80 процентов хотят, чтобы этот референдум о суверенитете все-таки состоялся. А там видно будет.
Это же, как у нас. Есть один фильм. Выйди он в прокат просто так, как выходили все до него, его посмотрели бы и забыли. И то лишь любители этого жанра. А так-то уже все хотят понять, что же это за "наиважнейшее из искусств", из-за которого "заламывают руки, ломают копья и ломают луки". С каталонским плебисцитом история ровно такая же. Проведи его автономия, как Шотландия, без помех, и закончила бы она, как Шотландия – без вариантов. Расклад уже который год не в пользу развода с Испанией. Он и сейчас 41 на 49. Но нет – спокойно не дали. И уже всему миру интересно, чем же у них все закончится. А самое главное, что теперь точно что-то начнется.
Но Испания ведет себя так, будто ей уже не о чем с ним разговаривать. Может, Мадрид и дрогнул бы, но поддержка со всех сторон. И Брюссель, и Берлин, и Вашингтон. Словно и не было у них Косово. Но и для Барселоны Косово – не прецедент. Здесь по-честному хотят, чтобы все. А потому штампуют избирательные бюллетени на ксероксах и прямо на улицах. У них изымают, а они штампуют снова и снова. Спроси товарищ Новосельцев: "И вам не жаль бумаги?", ответят, как Людмила Прокопьевна: "Нет, наша бумажная промышленность работает превосходно".
Еще и добавят, что не только она. Каталония дает Испании четверть ВВП. Под 200 миллиардов долларов. Как у Дании и Финляндии. Но те со своим хозяйством разбираются сами, потому как страны. А она – автономия. Если вкратце, то референдум – он про это. А если глубже, то это – про ЕС. Это же он взял моду присваивать подобным выходам и выходкам начальные буквы мятежных территорий. Но Грекзит или даже Брекзит – это индивидуально. А в Каталонии-то – Катарсис. Это не страшно. Но грустно. Потому как, если по Аристотелю, катарсис – это когда трагедия, как жанр, вызывает сострадание и заставляет зрителя сопереживать, тем самым очищая и воспитывая его.
Вряд ли Евросоюз ищет такого воспитания для своих граждан. Одна надежда, что до трагедии в Каталонии не дойдет.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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