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Британии – Брекзит, Каталонии – Катарсис, или Плебисцит по Аристотелю

17:4529.09.2017
(обновлено: 17:46 29.09.2017)
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© REUTERS / Vincent WestУчастники митинга в поддержку референдума за независимость Каталонии в Бильбао, ИспанияУчастники митинга в поддержку референдума за независимость Каталонии в Бильбао, Испания
© REUTERS / Vincent West
У Каталонии уже просто нет альтернативы, иначе народ не поймет. Ведь 80 процентов хотят, чтобы этот референдум о суверенитете все-таки состоялся. А там видно будет.

Накануне по приказу Мадрида в Каталонии вновь изъяли урны и 2,5 миллиона избирательных бюллетеней. Еще пару таких испанских рейдов, и голосовать 1 октября здесь станут в буквальном смысле этого слова. И это еще хорошо, если будут брать только криком. А то ведь могут и дать волю рукам. Как бывает на всякого рода творческих "баттлах", когда победитель определяется по децибелам аплодисментов. В любом случае власти региона обязательно что-нибудь придумают. У них уже просто нет альтернативы, иначе народ не поймет. Ведь 80 процентов хотят, чтобы этот референдум о суверенитете все-таки состоялся. А там видно будет.

Это же, как у нас. Есть один фильм. Выйди он в прокат просто так, как выходили все до него, его посмотрели бы и забыли. И то лишь любители этого жанра. А так-то уже все хотят понять, что же это за "наиважнейшее из искусств", из-за которого "заламывают руки, ломают копья и ломают луки". С каталонским плебисцитом история ровно такая же. Проведи его автономия, как Шотландия, без помех, и закончила бы она, как Шотландия – без вариантов. Расклад уже который год не в пользу развода с Испанией. Он и сейчас 41 на 49. Но нет – спокойно не дали. И уже всему миру интересно, чем же у них все закончится. А самое главное, что теперь точно что-то начнется. 

Участники акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017
© РИА Новости / Марина Калахорра
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Посудное дело. Каталония ответила Мадриду его же "оружием"
И местный премьер Карлес Пучдемонт благодарит Мадрид за то, что "избиратели настроены еще решительней, чем пару недель назад". "Несмотря на все обстоятельства, мобилизация проходит по всей Каталонии". Хотя очевидно, что ее не оставят в покое, что бы она ни решила. И вопреки своим же законам, обязывающим его сразу после положительного исхода голосования приступить к построению независимого государства, Пучдемонт уже говорит, что результаты – это лишь повод для диалога. 

Но Испания ведет себя так, будто ей уже не о чем с ним разговаривать. Может, Мадрид и дрогнул бы, но поддержка со всех сторон. И Брюссель, и Берлин, и Вашингтон. Словно и не было у них Косово. Но и для Барселоны Косово – не прецедент. Здесь по-честному хотят, чтобы все. А потому штампуют избирательные бюллетени на ксероксах и прямо на улицах. У них изымают, а они штампуют снова и снова. Спроси товарищ Новосельцев: "И вам не жаль бумаги?", ответят, как Людмила Прокопьевна: "Нет, наша бумажная промышленность работает превосходно".

Еще и добавят, что не только она. Каталония дает Испании четверть ВВП. Под 200 миллиардов долларов. Как у Дании и Финляндии. Но те со своим хозяйством разбираются сами, потому как страны. А она – автономия. Если вкратце, то референдум – он про это. А если глубже, то это – про ЕС. Это же он взял моду присваивать подобным выходам и выходкам начальные буквы мятежных территорий. Но Грекзит или даже Брекзит – это индивидуально. А в Каталонии-то – Катарсис. Это не страшно. Но грустно. Потому как, если по Аристотелю, катарсис – это когда трагедия, как жанр, вызывает сострадание и заставляет зрителя сопереживать, тем самым очищая и воспитывая его. 

Вряд ли Евросоюз ищет такого воспитания для своих граждан. Одна надежда, что до трагедии в Каталонии не дойдет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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