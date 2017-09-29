Незнание – сила? Глобальное образование в глобальном кризисе

Эксперты проанализировали ситуацию в мире с образованием, и их выводы оказались неутешительными. Так, согласно докладу Всемирного банка, в некоторых странах пятиклассники даже не могут правильно посчитать сдачу в магазине.

"Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь"…

– вспоминал Пушкин в "Евгении Онегине" о своей учебе в Царскосельском лицее. Учился поэт, мягко говоря, неважно. Но на то он и гений, чтобы быть не таким как все, а из ряда вон. Такой рождается один на несколько десятков миллионов. Но любой стране нужны, наряду с гениями, десятки тысяч образованных специалистов. Именно они и составляют основу нации, обеспечивают ее прогресс и будущие победы. Вспомним хотя бы тех же однокашников Пушкина по лицею. Князь Горчаков – будущий канцлер, министр иностранных дел. Барон (впоследствии граф) Корф – государственный секретарь, директор Санкт-Петербургской публичной библиотеки. Матюшкин – адмирал, полярный исследователь. А еще дипломаты, военные, чиновники высокого ранга, губернаторы, инженеры, литераторы… В общем, те, кто и зовется элитой нации, ее становым хребтом.

Конечно, Царскосельский лицей – это очень высокая планка. К тому же это было очень давно. А что сейчас происходит в мире с образованием? Согласно докладу Всемирного банка, свыше 60% учеников начальной школы в развивающихся странах не обладают минимальными навыками. Самое любопытное, что дети стали проводить в школе больше времени. С 1950 года среднее время обучения выросло с двух до семи лет. Но многие за это время так и не научились правильно считать и писать. Получается, делают вывод эксперты Всемирного банка, что часто дети находятся в школе, но не учатся. И как следствие – низкое качество рабочей силы и недостаток специалистов с образованием.

Далеко за примером ходить не будем. По оценке российских экспертов, которую приводит газета "Ведомости" , 15% наших школьников, судя по результатам ЕГЭ, так и не овладевают базовыми знаниями и навыками. Правда, ситуация улучшается: четыре года назад таких было 25%. Но российских учеников есть за что и похвалить – они постоянно становятся победителями и призерами мировых олимпиад среди школьников.

Впрочем, в докладе банка речь не о России, там приводятся куда более грустные факты. В сельских районах Индии не смогли решить пример на вычитание двузначных чисел три четверти учеников третьих классов и половина пятиклассников. А ученикам третьего класса в Кении, Танзании и Уганде было предложено прочитать простейшее предложение – "Собаку зовут Паппи" – на английском языке или суахили. И оказалось, что три четверти учащихся не поняли, что оно значит.

Кроме того, не менее 260 миллионов детей в мире не посещают школу из-за военных конфликтов, дискриминации…

Резюмируя доклад Всемирного банка, можно сказать следующее: необходимы большие финансовые вложения в образование, тогда это принесет эффект в долгосрочной перспективе. Например, в начале 1950-х годов Южная Корея была страной с очень низким уровнем грамотности. А уже к 1995 году добилась полного охвата высококачественным средним образованием. Но, с другой стороны, недавнее исследование образовательных достижений учащихся старшей ступени средней школы по математике показало, что 15-летние вьетнамские подростки демонстрируют тот же уровень знаний, что и их сверстники в Германии. И это притом, что уровень жизни в двух странах не идет ни в какое сравнение.

И все-таки надо с чего-то начинать. В первую голову, конечно, с учителей. Эксперты говорят, что часто педагоги не дают нужный уровень образования. В той же Южной Корее школьники, помимо основной образовательной программы, дополнительно посещают частные школы, где их натаскивают на тесты. В общем, готовят к выпускным экзаменам.

Натолкнулся недавно в книжном магазине на некое пособие для успешной сдачи ЕГЭ, которое усиленно рекламировалось продавцами. Раздел литература, например. Романы Достоевского и Льва Толстого. На каждый отведено по три абзаца. В них пишется, о чем, собственно, произведение, даются оценки, делаются выводы. Грамотно, надо сказать, составлено. Но для того, кто читал произведение. Боюсь, для несведущих этого может оказаться крайне мало. Или для теста достаточно?

И вот тут-то самое время поговорить об одном интересном парадоксе. Кого, собственно, готовит сегодня школа, университет? Вернее так: кто более востребован на рынке? Интеллектуал – блестящий (или не очень) специалист узкого профиля. Он будет двигать науку и экономику. Под интеллектуала и "затачивается" сегодняшнее образование. Для этого нужны и ЕГЭ, и три абзаца про романы классиков. Потому что это лишь ступень к получению базового образования, например, инженера-конструктора. Но при этом деградирует общее образование. Но именно словом "интеллектуал" пользуются на Западе для обозначения людей, профессионально занимающихся умственной деятельностью. В России чаще используется слово "интеллигент". Но это не одно и то же.

Впрочем, главное, конечно же, учиться, учиться и еще раз учиться. А то, согласно докладу Всемирного банка, в некоторых странах пятиклассники не могут даже правильно посчитать сдачу в магазине. Беда? Еще какая! Мало того, что ученик штаны в школе просиживает зря, так еще и дома его ждет родительская порка. Мало сдачи из магазина принес. Значит, потратил на какие-то пустяковые сладости. Преступление и наказание. Без вины виноватый. Глядишь, после этого, может, и засядет, наконец, за учебник математики…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik