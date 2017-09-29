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Острых углов больше нет: Путин в Анкаре назвал Эрдогана "другом"

14:5029.09.2017
(обновлено: 14:53 29.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Анкаре. 28 сентября 2017Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Анкаре. 28 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Москва получила от Анкары аванс за системы С-400, в скором времени начнутся поставки. Возможно, данная информация появилась именно после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана неслучайно.

Россия получила от Турции аванс за зенитные ракетные системы С-400. Эта информация появилась сразу после визита Владимира Путина в Анкару. В скором времени начнутся поставки комплексов государству-партнеру. Таким образом, многочисленные реплики скептиков о том, что Москва, мол, отдает Турецкой республике современное вооружение чуть ли не даром, а именно – в кредит, который будет возвращен неизвестно когда, оказались не совсем справедливыми. Пристрастными. 

В целом итоги визита российского лидера в Турцию выглядят оптимистично и многообещающе. Примечательно, что это уже далеко не первая встреча Путина с Эрдоганом в этом году. Можно признать: прежнее обострение отношений неуклонно становится фактом истории. И все это, конечно, крайне не нравится США. В Вашингтоне считают, что Турция "отбивается" от рук. И это ведь отчасти действительно так: страна-участница НАТО закупает российское вооружение, совместно с Москвой и Тегераном активным, а главное – самым эффективным образом занимается урегулированием сирийского конфликта. Да и была ли Анкара раньше целиком или частично подконтрольна Америке? Вопрос спорный. Восток – дело тонкое. И западным стратегам – политикам и дипломатам – иногда кажется то, чего нет на самом деле.  

Трубы для строительства Турецкого потока
© Фото : TurkStream
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Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Анкаре были многочасовыми и плодотворными. Лидеры подтвердили совпадение позиций по ключевым вопросам ближневосточного урегулирования. Поддержали территориальную целостность Ирака и Сирии и выразили готовность продолжать совместную работу по зонам деэскалации в этой арабской республике. Владимир Путин также заявил о созданных условиях для окончания войны в Сирии. А договоренности по урегулированию сирийского конфликта назвал совместным успехом Москвы и Анкары. И этот успех сегодня больше всего нужен истерзанному войной сирийскому народу. И еще одна важная деталь: Путин назвал Эрдогана "другом". Турецкий лидер поступил так же. Причем восемь раз. И это многое значит: эти два человека не привыкли бросать слова на ветер.

Впрочем, говорили не только о Ближнем Востоке, но и об экономике. И здесь дела тоже обстоят очень неплохо. Российский лидер отметил заметный прогресс в развитии экономического сотрудничества России и Турции. Товарооборот за семь месяцев с начала года вырос почти на треть, компенсировав прошлогоднее падение. А число российских туристов, выбравших Турцию для отдыха, увеличилось в 11 раз и составило 2,5 миллиона человек. Точно в срок будет реализованы масштабный энергетический проект "Турецкий поток" и строительство АЭС "Аккую": в этом Москва и Анкара уверены. 

Президент Турции напомнил, что стороны планируют достигнуть в товарообороте показателя в 100 миллиардов долларов. 

Визит Владимира Путина в Анкару четко продемонстрировал: стороны простили друг другу старые обиды и готовы двигаться вперед. В том числе по сирийской тематике. А это значит, террористам и всем деструктивным силам в Сирии, которые получают поддержку хорошо всем известных заокеанских кураторов, придется все туже подтягивать пояса. 

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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