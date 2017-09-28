Перст указательный. Трамп назначил Испании президента вместо премьера

Вряд ли Трамп столь глубоко погружался в вопросы испанской терминологии. Как понял, так и сказал. А что вы от него хотите? Буковки на клавиатуре ведь так близко расположены. Вот и открыл американский президент испанцам кое-что новое.

Раньше об этом бы сказали – "одним росчерком пера". А сейчас – одним пальцем Дональд Трамп лишил Испанию премьера. Надо полагать, это был перст указательный. Им же набирает он свои бессмертные твитты. И этот тоже для анналов. "Для меня честь принять у себя президента Испании Марианору Джоя", – написал хозяин Белого дома, сами знаете, на какой стене. Всего в двух словах изменив конституционный строй европейской страны и назначив ей нового руководителя. Поскольку до этого его звали Мариано Рахой, и был он председателем правительства.

Впрочем, еще на совместной пресс-конференции Трамп называл своего гостя "господин президент". На родине его должность дословно переводится, как "президент правительства". Однак, это не значит, что его можно так величать. Да и вряд ли Трамп столь глубоко погружался в вопросы испанской терминологии. Как понял, так и сказал. А что вы от него хотите? Человеку за 70. Ему, в конце концов, сложно переучиваться и запоминать такой объем новой и по большому счету лишней для него информации. Тут одно из двух: или в страну попасть, или в ее лидера.

Вряд ли Рахою было бы легче, обратись к нему Трамп, допустим, "премьер Испнии". Президент Намибии до сих пор, наверное, потерянный после того, как его государство Намбией нарекли. Получается, кому-то можно и без "и". А Рахой тоже хорош. Говорят, как услышал, что его президентом кличут, вздрогнул, резко повернулся к собеседнику и посмотрел на него в недоумении. А всего-то и надо было, что в ответ назвать того премьером США. И по факту бы не ошибся. Трамп ведь у себя тоже президент лишь для правительства. Но промолчал. А дальше было дело техники.

Ощущение такое, что Дональду дали кубики с буквами, из которых можно сложить "Мариано Рахой", перемешали и попросили расставить их правильно. Не вышло. Но две ошибки – это же на четверочку. Да и как ошибки. Первый слог фамилии добавил к имени. И, наверное, не просто так. Он подумал, что Мариано – как-то не по-мужски. А вот Марианора – другое дело. А когда от него остался только "Хой", решил, что это что-то из панк-рока. Негоже, когда президента так кличут. Если бы премьер, тогда понятно. А вот Джой – красиво и для английского языка как-то более естественно.

Впрочем, с этим, вероятно, получилось еще проще. Синдром "covfefe". Буковки "H" и "G" на клавиатуре рядом находятся. А Испания – это так далеко. Хотя Колумбу, например, это не помешало открыть Америку. Но он ведь тоже не сразу понял, куда попал. Вот и Трамп ответил тем же. Открыл испанцам кое-что. Теперь и они думают, что это за должность такая – премьер? А в Каталонии так и вовсе Трампа могут почетным гражданином признать. Они же с Рахоем тоже особо не церемонятся. Но с ними сам Рахой как-нибудь разберется, а вот смелости поправить президента США не хватило. Он же, в конце концов, не в Иране живет.

Это глава МИД этой страны Мохаммад Джавад Зариф посоветовал Трампу проверять информацию перед тем, как делать громкие заявления. Тот на прошлой неделе обвинил Тегеран в испытании баллистической ракеты и попал тем же самым указательным пальцем в небо. Даже американские СМИ признали, что последний запуск был более семи месяцев назад. Впрочем, вряд ли эта подсказка хозяину Белого дома поможет. Он уже решил Иран с КНДР перепутать. Не мудрено. Тоже четыре буквы. И две одинаковые. Ему перед тем, как за твитты браться, сканворды бы разгадывать. Пусть в них вначале все сойдется.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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