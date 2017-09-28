РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Перст указательный. Трамп назначил Испании президента вместо премьера

17:4928.09.2017
(обновлено: 17:52 28.09.2017)
0110
© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкДональд Трамп во время встречи с Петром Порошенко в рамках Генеральной ассамблеи ООН. 21 сентября 2017Дональд Трамп во время встречи с Петром Порошенко в рамках Генеральной ассамблеи ООН. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Вряд ли Трамп столь глубоко погружался в вопросы испанской терминологии. Как понял, так и сказал. А что вы от него хотите? Буковки на клавиатуре ведь так близко расположены. Вот и открыл американский президент испанцам кое-что новое.

Раньше об этом бы сказали – "одним росчерком пера". А сейчас – одним пальцем Дональд Трамп лишил Испанию премьера. Надо полагать, это был перст указательный. Им же набирает он свои бессмертные твитты. И этот тоже для анналов. "Для меня честь принять у себя президента Испании Марианору Джоя", – написал хозяин Белого дома, сами знаете, на какой стене. Всего в двух словах изменив конституционный строй европейской страны и назначив ей нового руководителя. Поскольку до этого его звали Мариано Рахой, и был он председателем правительства. 

Впрочем, еще на совместной пресс-конференции Трамп называл своего гостя "господин президент". На родине его должность дословно переводится, как "президент правительства". Однак, это не значит, что его можно так величать. Да и вряд ли Трамп столь глубоко погружался в вопросы испанской терминологии. Как понял, так и сказал. А что вы от него хотите? Человеку за 70. Ему, в конце концов, сложно переучиваться и запоминать такой объем новой и по большому счету лишней для него информации. Тут одно из двух: или в страну попасть, или в ее лидера. 

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президентские ляпы. Трамп продемонстрировал, как важно быть внимательным
Вряд ли Рахою было бы легче, обратись к нему Трамп, допустим, "премьер Испнии". Президент Намибии до сих пор, наверное, потерянный после того, как его государство Намбией нарекли. Получается, кому-то можно и без "и". А Рахой тоже хорош. Говорят, как услышал, что его президентом кличут, вздрогнул, резко повернулся к собеседнику и посмотрел на него в недоумении. А всего-то и надо было, что в ответ назвать того премьером США. И по факту бы не ошибся. Трамп ведь у себя тоже президент лишь для правительства. Но промолчал. А дальше было дело техники. 

Ощущение такое, что Дональду дали кубики с буквами, из которых можно сложить "Мариано Рахой", перемешали и попросили расставить их правильно. Не вышло. Но две ошибки – это же на четверочку. Да и как ошибки. Первый слог фамилии добавил к имени. И, наверное, не просто так. Он подумал, что Мариано – как-то не по-мужски. А вот Марианора – другое дело. А когда от него остался только "Хой", решил, что это что-то из панк-рока. Негоже, когда президента так кличут. Если бы премьер, тогда понятно. А вот Джой – красиво и для английского языка как-то более естественно. 

Впрочем, с этим, вероятно, получилось еще проще. Синдром "covfefe". Буковки "H" и "G" на клавиатуре рядом находятся. А Испания – это так далеко. Хотя Колумбу, например, это не помешало открыть Америку. Но он ведь тоже не сразу понял, куда попал. Вот и Трамп ответил тем же. Открыл испанцам кое-что. Теперь и они думают, что это за должность такая – премьер? А в Каталонии так и вовсе Трампа могут почетным гражданином признать. Они же с Рахоем тоже особо не церемонятся. Но с ними сам Рахой как-нибудь разберется, а вот смелости поправить президента США не хватило. Он же, в конце концов, не в Иране живет. 

Это глава МИД этой страны Мохаммад Джавад Зариф посоветовал Трампу проверять информацию перед тем, как делать громкие заявления. Тот на прошлой неделе обвинил Тегеран в испытании баллистической ракеты и попал тем же самым указательным пальцем в небо. Даже американские СМИ признали, что последний запуск был более семи месяцев назад. Впрочем, вряд ли эта подсказка хозяину Белого дома поможет. Он уже решил Иран с КНДР перепутать. Не мудрено. Тоже четыре буквы. И две одинаковые. Ему перед тем, как за твитты браться, сканворды бы разгадывать. Пусть в них вначале все сойдется.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена