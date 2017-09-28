Не было печали. Брюссель может "заморозить" Совет Россия-НАТО

Неделя прошла, а они нам "Запад-2017" все простить не могут. Учения оставили в их ранимой душе глубокий след. Мол, не доверяете. А без доверия, понятное дело, какой Совет. Строго говоря, он и до учений был никакой.

Разлука случается без печали, даже если была любовь, пусть и без радости. А тут-то только лишь Совет. Любви и не было, и нет. Поэтому известие о том, что Брюссель может "заморозить" Совет Россия-НАТО, Москва встретила без особых эмоций. На нет и суда нет. А то под байки про желание работать с нами они и сюда проникли, и туда, и со всех сторон нас своим вниманием, так сказать, окружили. У них же в общении с нами задействованы только две извилины поведения: либо заморочить, а если не выходит, то "заморозить".

Но сейчас вроде как повод есть. Неделя прошла, а они нам "Запад-2017" все простить не могут. Учения оставили в их ранимой душе глубокий след. Они же к нам со всей этой душой. И не одной. Десятки тысяч душ пригнали. А мы нет, чтобы хлеб-соль, яйко, млеко, курка – демонстрацию силы. "И где ваше хваленое гостеприимство?", – оскорбились они. И где же ваше: чувствуйте себя, как дома? Дома они бы всех посмотрели. А здесь им только 13 тысяч показали. Стало быть, остальных попрятали. А с хорошими намерениями не прячутся. Значит, точно нападут. Такая она у них – "железная логика".

Хотя можно представить, что с ними было бы. Они от 13 тысяч до сих пор в себя не придут. Поэтому в заботе об их психологическом здоровье Россия отправила на эти маневры своих только 5 тысяч. Остальной миллион остался в местах постоянной дислокации. И поблагодарить бы им нас за проявленное беспокойство, но они обиделись. Мол, не доверяете. А без доверия, понятное дело, какой Совет. Строго говоря, он и до учений был никакой. Летом 2016 года возобновили после того, как в 2014 году прервали. Пять заседаний провели. И что? Никому от этого лучше не стало. А больше стало. Их возле нас.

И не то чтобы альянс был совсем уж плохим собеседником. С ним можно поговорить. Например: как сам, дети, семья, погода? Но ведь и эти вопросы ставят его в тупик. И даже самый мелкий клерк не ответит на них без консенсуса. А там так намешано. Конечно, у каждого свои тараканы. Вот и у альянса – прибалты. Но это же не значит, что они и должны определять политику. А получается. Вот и сейчас Брюссель пусть не публично – стыд-то, видимо, не совсем потеряли, но признает, что именно эти трое и Британия, примкнувшая к ним, пытаются заблокировать контакты с Москвой.

Иными словами, блок-то он, может, и боевой, но слабохарактерный. Точно! Слабохарактерный – "стырил" общий порядок и на Кремль свалил. А что касается Совета Россия-НАТО, то не просто же его аббревиатура СРН звучит, как "сорняк". Есть он или нет – толку никакого. Впрочем, среди них встречается и вьюнок. Это как раз то, что мы наблюдаем у нас по периметру. Если его запустить, просвету не будет. Вот и не запускаем.

Так что, "заморозили", "разморозили", опять "заморозили" – их отношение к формату меняется, как времена года. Хотя психиатры, например, отличают осень совсем не только по температуре, но и по клиентуре. В этот период, говорят они про своих пациентов, те становятся буйными. Но до тех пор, пока не встретят более сильного соперника. Только тогда успокаиваются и стараются удалиться от невыгодных контактов. Похоже, это наш случай. С той лишь разницей, что у НАТО осень – это навсегда.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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