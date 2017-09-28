"Локус контроля". В США поищут "русский след" в соцсетях

Представители Facebook, Google и Twitter в ближайшее время должны выступить на открытом слушании по России в конгрессе США. Цель – лучше разобраться, как РФ использовала соцсети, чтобы повлиять на выборы. Кажется, в психологии этому уже придумали термин…

Конгресс США поищет русских в соцсетях. Нет, не простых граждан, фотографии их котиков и еды. Конгрессмены поищут "русский след", который мог остаться после выборов американского президента. Основатель Facebook Марк Цукерберг, едва выйдя из декрета, решил взять обратно свои слова и заявил, что сожалеет о поспешных выводах, сделанных после выборов.

Тогда глава популярной соцсети, в частности, отмечал, что считает безумной идею о том, что дезинформация в Facebook изменила исход голосования. А это может быть абсолютно не так, и кто-то там все-таки пробегал, в головы к американцам залезал, мозги промывал и просил голосовать за Трампа.

Почему же человек, имеющий доступ ко всему трафику, кодам и статистике крупнейшего портала в мире, сразу не заглянул туда и не проверил? Или поменять свое мнение пришлось в угоду моде на погоню за русскими "вмешателями" и разрушителями демократии? Ранее Facebook опубликовал информацию, что якобы российские боты покупали рекламу в соцсети для влияния на президентскую гонку.

Интересно, а как в компании узнали, что рекламу, предположу, с лицом Дональда Трампа, заказывали в России? В каком количестве? Почему открытый для общения Цукерберг не выложил всю статистику у себя на странице, как веский аргумент, что миф о вмешательстве русских – вовсе не миф? А как вычислить тех самых ботов? Они что – российские паспорта показывали или гарантийное письмо из Кремля? Конечно, ничего такого нет. И это как раз лазейка для поддерживающих такие мифы. Обратное тоже не доказуемо, верти фактами как угодно, точнее как выгодно.

Кстати, представители Facebook, Google и Twitter в ближайшее время должны выступить на открытом слушании по России в конгрессе США. Цель таких слушаний, по мнению конгрессменов – лучше разобраться, как Россия использовала сетевые инструменты и соцсети, чтобы посеять раздор и повлиять на выборы. То ли господа просто хотят попиариться и придумать, за что еще зацепиться в антироссийской пропаганде. То ли действительно уверены, что на выбор американских граждан могут повлиять боты в соцсетях.

Есть еще и третий вариант – американская элита просто признает, что в голове граждан не должно быть всякого инакомыслия, допускающего свободу выбора. Рассчитывали же на Хиллари, а если граждане посчитали иначе, значит, нужно найти и наказать виновных. "Российская угроза" оказалась удобной во всех вариантах.

В психологии есть такое понятие – локус контроля. Термин, который определяет характер личности. Если в неудачах человек винит себя – это внутренний локус контроля. Значит, он признает ошибки, прорабатывает их, развивается дальше. А вот внешний локус контроля – это обвинения всего внешнего мира, упование на обстоятельства. И чаще такой подход к объяснению своих неудач психологи называют уходом от ответственности и никому не нужным оправданием за свою несостоятельность.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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