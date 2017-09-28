США "зашиваются" с уничтожением химоружия. Не умеют или не хотят?

Есть такая Конвенция о запрещении химического оружия. США ее подписали в 1997 году и обязались уничтожить 100% своих запасов боевых отравляющих веществ к апрелю 2012 года. А воз, по сути, и ныне там. При этом в Вашингтоне ссылаются на нехватку денег. Это с их-то бюджетом.

Россия полностью уничтожила свое химоружие. На днях в Удмуртии был ликвидирован последний килограмм из имевшихся 40 тысяч тонн запасов боевых отравляющих веществ. Событие, без преувеличения, историческое. Как заявил Владимир Путин, "огромный шаг в сторону придания современному миру более сбалансированного, более безопасного характера". Но этим мирные инициативы Москвы не ограничиваются. Именно она сыграла ключевую роль в уничтожении арсеналов химоружия в Сирии. В тот момент на этой почве были даже достигнуты весомые договоренности с Вашингтоном по невмешательству США во внутренние дела Сирии. С тех пор, конечно, многое изменилось. Не изменилась только легкомысленная, если не сказать ветреная позиция Америки по выполнению важнейших международных договоров. Есть такая Конвенция о запрещении химического оружия. США ее подписали в 1997 году, то есть 20 лет назад. И обязались уничтожить 100% своих запасов боевых отравляющих веществ к апрелю 2012 года, то есть более пяти лет назад. А воз, по сути, и ныне там.

Раз за разом сроки отодвигаются, на что и обратил внимание президент России. Вашингтон среагировал и ответил. В характерной обтекаемой форме. Мол, хотим полностью избавиться от своего химического оружия до конца 2023 года. Фокусируемся на остатках в хранилищах в Колорадо и Кентукки. Каковы эти "остатки" – Бог весть. Любопытно при этом, что трижды перенося сроки ликвидации, Вашингтон, в том числе, ссылается и на нехватку денег. Вот России с ее куда более скромными финансовыми возможностями средств хватило. А Соединенные Штаты, оказывается, "зашиваются". Это с их только оборонным бюджетом, превышающим фантастические 700 миллиардов долларов, запланированные на будущий год. Могли бы найти 10 или даже 100 миллионов на то, чтобы "закрыть" тему и выполнить обязательство по важнейшему международному соглашению. Было бы желание. А его нет. А значит, и роль США в создании более сбалансированного и безопасного мира, о чем говорил Владимир Путин, остается по-прежнему, мягко говоря, весьма скромной.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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