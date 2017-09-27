Отделиться или отделаться. Юг Бразилии задумался о независимости

И они, как говорится, туда же. Три бразильских штата 7 октября проведут так называемые всеобщие консультации граждан, чтобы в следующем году – уже и референдум об объединении в одно государство и, само собой, независимости.

На первый взгляд, это далеко от геополитики – три штата на самом юге Бразилии. Ни нефти, ни газа, ни стратегического положения. Солнце, воздух, океан – ничего интересного. Но, если присмотреться, то это не только далеко, но еще и глубоко. Причем гораздо глубже, чем можно подумать. Потому что это уже называется: куда ни кинь – всюду клин. Теперь его вбивают еще и в эту благодатную почву. Тенденция, однако. Не тенденция, а осознанная необходимость – напомнят здесь одно из определений свободы. И непременно добавят, что свою они осознали задолго, например, до Косово.

Как они говорят, "нахлебников с севера" южане недолюбливали всегда. В самом мягком варианте выражая свое особое отношение фразой "Мы – не Бразилия". А четверть века назад создали движение "Свободный Юг". Просто ждали подходящего момента, чтобы двинуть им, как следует. И вот он настал. Поэтому и они, как говорится, туда же. Штаты Санта-Катарина, Парана и Риу-Гранди-ду-Сул 7 октября проведут так называемые всеобщие консультации граждан, чтобы в следующем году – уже и референдум об объединении в одно государство и, само собой, независимости.

"Пробничек", кстати, у них уже есть. В 2016 году активисты опросили 500 тысяч человек и получили 95% за выход из Бразилии. С тех пор, не сомневаются инициаторы первого латиноамериканского "экзита", такие настроения лишь окрепли. И ведь это не три миллиона, как в Иракском Курдистане. И даже не семь, как в Каталонии. Население трех штатов – это четыре Каталонии. Такую ораву, если что решит, не остановишь. Хотя в Бразилии, по большому-то счету, и некому. Те, кто уполномочен, думают, прежде всего, о том, как бы остаться самим. И это тоже может повлиять на итоги пока все-таки гипотетического плебисцита.

Здесь нынче такие порядки: если, скажем, генпрокурор обвиняет президента в коррупции, то убирают не президента, а генпрокурора. Даже если у соратника президента находят в заначке и конфискуют самую крупную в истории Бразилии сумму наличными в 7 млн долларов. В том числе, возможно, заработанных Югом. "А сколько их, таких миллионов, уходит туда же?", – риторически разминаются сторонники суверенитета. Они утверждают, что их территория с самыми высокими доходами в стране из-за несправедливого распределения налогов несет одни убытки.

"Бюджетная дискриминация отсылает нас почти на уровень небытия", – пока на журналистах отрабатывает агитационные репризы лидер движения отсоединения Селсо Деушер. Для него отделиться, значит – отделаться. И это уже без всякого национального самосознания или исторических предпосылок. Просто потому, что "доколе!". Хотя из общего строя парада суверенитетов "Свободный Юг" выпадает не только поэтому. Он начинается не так, как все. Косово, Крым, Курдистан, Каталония. И даже Калифорния, пусть у нее до этого еще не дошло, тоже начинается на "К". Совпадение? Нет, не думаю. Все же еще с Кореи повелось. Или, если хотите, с Кима.

Впрочем, и эта бразильская троица, кроме духа свободы, может найти в себе еще и эту перспективную букву. Ведь один из ее штатов – хоть и Санта, но Катарина.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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