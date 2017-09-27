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Экзамен для ЕС: украинизация школ добавит Киеву врагов

14:5627.09.2017
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© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкУченики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в КиевеУченики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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В России назвали скандальный украинский закон "Об образовании" актом этноцида русского народа. Теперь важно, как на действия Киева отреагируют Европа и международные организации. Кое-кто из европейцев, кстати, уже высказался.

Совет Федерации призвал ООН, ОБСЕ и европейские парламенты осудить новый украинский закон "Об образовании". В Москве считают, что документ противоречит базовым принципам демократии и нарушает права национальных меньшинств и детей. Российские сенаторы считают необходимым принять исчерпывающие меры по восстановлению прав и защите от дискриминации всех граждан Украины. Теперь важно, как на это отреагируют Европа и международные организации, декларирующие приверженность демократическим и правовым основам современной цивилизации. Зачастую, увы, только на словах. Это станет своеобразным маркером. Уже понятно, что подписанный на днях Петром Порошенко закон – вызов европейскому сообществу. Как минимум – европейскому. 

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AFP 2017 / DPA/Bernd von Jutrczenka
Эксперт: закон Украины об образовании будет иметь далеко идущие последствия
Стоит напомнить, что в скором времени классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе. А в более старших классах преподавание будет вестись исключительно на украинском языке. И это в стране, где проживают миллионы граждан других национальностей – русских, венгров, румын. Кстати, власти Венгрии и Румынии весьма жестко высказались по поводу новой скандальной инициативы Киева. Будапешт резко – и это еще, мягко говоря – отреагировал на то, что дети не смогут учиться на родном языке в школах. И пригрозил наложением вето на любые шаги незалежной на пути евроинтеграции. Не менее категорично настроены в Бухаресте. Президент этой страны Клаус Йоханнис даже перенес свой визит на Украину. Не секрет, что в Закарпатье работает немало венгерских школ, а в Черновицкой области – румынских. Что их ждет в скором будущем – окутано мрачной завесой неизвестности. Но самое главное – очевидное и намеренное нарушение прав русскоязычного населения Украины, которое составляет примерно треть от его общего количества. Оценки тут существуют разные, но речь в любом случае идет о многих миллионах человек. 

Отговорки Киева в том духе, что новый закон – это внутреннее дело страны, а преподавание на украинском языке – признак обретения страной подлинного суверенитета, несостоятельны. Подлинный суверенитет и единство страны не достигаются за счет попрания прав и унижения национального и человеческого достоинства львиной доли ее жителей. В том числе права учиться и говорить на родном языке. Кому, как Европе, этого не знать. Впрочем, она все чаще предпочитает зажмуривать глаза и занимать страусиную позицию. Вот только эта тактика не приносит никаких профитов в долгосрочной перспективе. Да и в ближайшей тоже. Что же до Киева, то ему, видимо, понравилось наступать на одни и те же грабли. 

Донбасс ведь до начала конфликта просил ровно этого – уважать права русскоязычного населения и оставить в покое русский язык. Не так уж и много. Теперь Киев рискует сделать своими врагами как минимум Румынию и Венгрию. Но самое примечательное, что тем самым он не приближает, а наоборот отдаляет свое светлое и сытное, как внушают власти подведомственному населению, европейское будущее. Старому Свету, даже при учете его попыток сделать Украину некой "анти-Россией", просто не нужна страна с таким количеством проблем. А Киев как будто специально старается, чтобы их число нарастало в геометрической прогрессии.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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