Полет фантазии в открытом небе. США придумали, в чем еще обвинить Россию

Это "ж-ж-ж" – неспроста. В Вашингтоне вдруг обнаружили свою давнюю обеспокоенность, которая раньше, к слову, почему-то не мешала. И обвинили Москву в нарушении Договора по открытому небу. Похоже, США просто пытаются что-то скрыть.

Рядовой сотрудник Госдепа США вот уже несколько дней корпел над сложной задачей. Ему нужно было придумать что-то такое, чего еще не было в череде обвинений Вашингтона в адрес Москвы. В задумчивости он сидел в своем кабинете и глядел на синее бескрайнее небо. Так, какие еще остались договоры, в нарушении которых за последнюю пару недель не обвинили Россию? Точно – Договор по открытому небу!

Кажется, именно так родилась новая идея Госдепа принять меры против Москвы за то, что она якобы не соблюдает этот договор.

Но об этом, конечно, не расскажут. Потому что обеспокоенность Вашингтона оказалась давней. Договор, который был подписан еще в 1992 году, предполагает взаимные инспекции для контроля военной деятельности.

Есть, впрочем, некоторые нюансы. Например, Россия не позволяет американской авиации летать над территорией Калининградской области. Это соответствует принятым правилам: слишком близко границы других государств, а значит, такие полеты там запрещены.

Американцы в ответ обещают ограничить полеты российской авиации у себя. Но при этом отмечают, что в любое время новые запреты могут отменить, если Россия будет себя хорошо вести. Такие заявления пока звучат не на официальном уровне. Поэтому некоторые эксперты видят в этом исключительно условия для торга. Ведь США совсем из договора выходить невыгодно, а полетать над Калининградской областью все же хочется.

Другие же полагают, что это "ж-ж-ж" – неспроста. И раз в Вашингтоне вдруг обнаружили свою давнюю обеспокоенность, которая до этого почему-то не мешала, значит, просто пытаются что-то скрыть.

И, видимо, обвинять Россию будут до тех пор, пока не переберут все двусторонние и международные договоры, которые она подписывала.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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