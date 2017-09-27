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А вы, друзья, как ни садитесь. В Грузии вновь меняют конституцию

12:1927.09.2017
(обновлено: 12:21 27.09.2017)
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© РИА Новости / Александр ИмедашвилиПерейти в фотобанкПрезидентский дворец в Тбилиси, ГрузияПрезидентский дворец в Тбилиси, Грузия
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Парламент Грузии принял новую конституцию, которая превратит страну в парламентскую республику. Сторонники новой конституции говорят, что новый закон одобрили на Западе. Да уж, весомый аргумент. Когда других не осталось.

Грузия станет парламентской республикой. Депутаты большинством голосов приняли соответствующие поправки в конституцию страны.

В последний раз президента выберут прямым всеобщим голосованием осенью 2018 года. После этого президентский пост будет чисто декоративным. Впредь президента будут избирать выборщики: 150 депутатов и 150 представителей местных органов самоуправления.

Первым лицом страны станет премьер-министр. Он будет совмещать функции главы кабинета министров, верховного главнокомандующего и определять внешнюю политику.

Поправки в конституцию прошли в парламенте легко, поскольку у их инициатора – правящей партии "Грузинская мечта" – конституционное большинство. Вместе с тем, эксперты отмечают, что "Грузинская мечта" – это партия одного человека: ее создателя, миллиардера, экс-премьера Бидзины Иванишвили. Получается, что поправки в конституцию делались под него, и что Иванишвили станет главной политической фигурой Грузии. Поскольку он, как говорят все те же эксперты, единственный политик, который оказывает реальное влияние на развитие государства.

Фрагмент храма Метехи
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Впрочем, такое в Грузии уже бывало, когда основной закон переписывается под конкретного человека. В частности, конституция 2010 года, принятая при Саакашвили, писалась как раз под него. Он намеренно ослаблял институт президентства, поскольку после выборов в парламент в 2012 году собирался занять кресло премьер-министра.

Сторонники новой конституции говорят, что новый закон одобрили на Западе. Весомый аргумент, когда других не осталось. Еще говорят, что новый закон демократический, и значительно облегчает процедуру выражения недоверия правительству. Демократично, конечно. Если учесть, что сейчас у "Грузинской мечты", напомню, большинство в парламенте. Поэтому о вотуме недоверия кабинету говорить как-то не к месту.

Оппозиция критикует новую конституцию, называет "абсолютно недемократической". Говорят, что "Грузинская мечта" устанавливает в стране опасную однопартийную диктатуру. И что в случае политического кризиса, новая конституция почти не оставляет шанса на мирную смену власти. Возможно. Но, с другой стороны, "революция роз" 2003 года тоже "почти ничего не оставляла", однако ее сделали. Почему еще раз не сделать в 2017-м?.. И, думается, это не последняя загогулина на политической карте Грузии. Еще "розы" окончательно не завяли, а уже начались дебаты о реставрации монархии. И кандидатов на этот пост, думается, будет много. Из книги Л.Е. Шепелева "Титулы, мундиры, ордена в Российской империи": "Примерно из 250 учтенных к концу XIX века княжеских родов около 40 вели свою родословную от потомков Рюрика и Гедимина. 56% всех княжеских фамилий составляли грузинские". Представьте теперь территорию Российской империи. Представили? И отдельно Грузию. Так вот, половина князей всей империи были выходцами именно оттуда…

А еще политики Грузии хотят сделать из страны форпост НАТО и передовую страну Евросоюза. И кузницу, и житницу, и здравницу.

Кажется, французский политик и историк Адольф Тьер верно подметил, что в мире нет такой сумасшедшей идеи, которая не нашла бы для себя головы, в которой она может укорениться…

Нынешний президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступает за сохранение прямых выборов главы государства. Он намерен наложить на новую конституцию вето. Однако "Грузинская мечта" его легко преодолеет. Оппозиция уже заявила о начале "баррикадных боев". В партии Саакашвили "Единое национальное движение" намерены обратиться к народу и начать митинги протеста. А "Альянс патриотов" уже запланировал на 1 октября масштабную акцию "против узурпации власти правящей партией". В общем, опять шипы и розы. Не об этом ли Игорь Северянин писал?

Прошли лета, и всюду льются слезы…

Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране…

Как хороши, как свежи ныне розы

Воспоминаний о минувшем дне!

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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