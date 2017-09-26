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Письма я на личную почту вношу… Дочь Трампа пошла по стопам Клинтон

16:5226.09.2017
(обновлено: 16:56 26.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкДочь президента США Иванка Трамп и президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017Дочь президента США Иванка Трамп и президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Казалось, нелегкая судьба Хиллари Клинтон должна была навсегда отбить охоту общаться в Белом доме не по инструкции. Но это умные люди учатся на чужих ошибках. Дураки на своих. А американцы ничему не учатся. Вот и Иванка Трамп туда же.

Письма я на личную почту вношу… Дочь Трампа пошла по стопам Клинтон
Письма я на личную почту вношу, словно я романы на службе пишу. Значит, значит надо иметь мне в виду, скоро и за мною придут. Что б ни случилось, за мною придут, ведь "косяков" моих только и ждут. С папой не расслабишься тут. Возможно, крутись что-то подобное в голове Иванки, она была бы более осмотрительной и не вступала бы так откровенно в электронные связи. Тем паче, на работе. Еще и при муже. Впрочем, и он – хорош. Туда же – в сети с головою. Мало было Дональду Трампу неприятностей, его близкие подцепили еще и "вирус Хиллари". 

Как минимум шесть человек в администрации – бывшие, нынешние, в том числе и постоянные – дочь и зять, могут забыть о личных президентских амбициях, если, конечно, у них такие были. Потому что личные интернет-контакты на службе у них точно были – и это уже знают все. Иванка пользовалась своим имэйлом, обсуждая с главой департамента малого бизнеса темы для дискуссий на женской "двадцатке". А старший советник президента и зять его Джаред Кушнер, как теперь уверяет его адвокат, отправил чиновникам с частной почты не более сотни писем и то, в основном, отвечал, а не затевал диалог.

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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И вроде ничего серьезного. По крайней мере, ни в какое сравнение с тем, что отсюда "уходит" как бы само по себе. Но с русскими же у них тоже ничего серьезного не было, а сколько шума. Ладно, о бывшем стратеге Бенноне или экс-главе аппарата Прибусе, они тоже пользовались фамильным ящиком для служебных нужд, еще можно было бы подумать что-то нехорошее. С обоими потому и расстались, что из-за подозрений в сливе информации. Но тут-то родственники. Будто не знают, что все вокруг только того и хотят, что отстранить их от доступа к тайнам, а затем и от власти. Каждый их шаг под микроскопом разглядывают. А они по стопам Клинтон пошли. 

Короче говоря, "Уберите этих сукиных детей!". В сердцах потребовал Трамп от владельцев клубов увольнять непатриотичных игроков. Конечно, все обиделись. А это он просто еще от воспитательной работы не отошел. "Это же, милочка моя, – внушал он дочке, – не фасон обуви у итальянского модельера свистнуть (Иванке еще и с этим теперь разбираться). Электронка. Им даже доказывать ничего не надо. Все на виду". И что она могла ему возразить? Что для того, чтобы изобличить преступника, нужно думать, как преступник, и поставить себя на его место? Мол, Хиллари-то еще на свободе. 

Хотя, казалось, ее нелегкая судьба должна была навсегда отбить охоту общаться в Белом доме не по инструкции. Но это умные люди учатся на чужих ошибках. Дураки на своих. А американцы ничему не учатся. Они думают, что уже рождаются самыми умными. И в этом смысле, Иванка с Джаредом – истинные американцы. Беспечность и самоуверенность – это у них развито на национальном уровне. Даже, на государственном. Хотя враги их папеньки вряд ли это оценят. Они готовы были и без мыла во все тяжкие залезть. А с "мылом"-то детским – оно вообще пойдет, как по маслу. 

"А я из-за этого не стала президентом", – где-то глубоко под пледом взгрустнула Хиллари. "Не волнуйся, они тоже не станут", – успокоил ее Билл. А сам подумал о Монике. Вот, кто умел держать секрет. Девять раз. В остальных же так и не призналась.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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