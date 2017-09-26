Письма я на личную почту вношу… Дочь Трампа пошла по стопам Клинтон

Как минимум шесть человек в администрации – бывшие, нынешние, в том числе и постоянные – дочь и зять, могут забыть о личных президентских амбициях, если, конечно, у них такие были. Потому что личные интернет-контакты на службе у них точно были – и это уже знают все. Иванка пользовалась своим имэйлом, обсуждая с главой департамента малого бизнеса темы для дискуссий на женской "двадцатке". А старший советник президента и зять его Джаред Кушнер, как теперь уверяет его адвокат, отправил чиновникам с частной почты не более сотни писем и то, в основном, отвечал, а не затевал диалог.
Короче говоря, "Уберите этих сукиных детей!". В сердцах потребовал Трамп от владельцев клубов увольнять непатриотичных игроков. Конечно, все обиделись. А это он просто еще от воспитательной работы не отошел. "Это же, милочка моя, – внушал он дочке, – не фасон обуви у итальянского модельера свистнуть (Иванке еще и с этим теперь разбираться). Электронка. Им даже доказывать ничего не надо. Все на виду". И что она могла ему возразить? Что для того, чтобы изобличить преступника, нужно думать, как преступник, и поставить себя на его место? Мол, Хиллари-то еще на свободе.
Хотя, казалось, ее нелегкая судьба должна была навсегда отбить охоту общаться в Белом доме не по инструкции. Но это умные люди учатся на чужих ошибках. Дураки на своих. А американцы ничему не учатся. Они думают, что уже рождаются самыми умными. И в этом смысле, Иванка с Джаредом – истинные американцы. Беспечность и самоуверенность – это у них развито на национальном уровне. Даже, на государственном. Хотя враги их папеньки вряд ли это оценят. Они готовы были и без мыла во все тяжкие залезть. А с "мылом"-то детским – оно вообще пойдет, как по маслу.
"А я из-за этого не стала президентом", – где-то глубоко под пледом взгрустнула Хиллари. "Не волнуйся, они тоже не станут", – успокоил ее Билл. А сам подумал о Монике. Вот, кто умел держать секрет. Девять раз. В остальных же так и не призналась.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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