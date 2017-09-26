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Больше учиться – меньше знать. На Украине реформируют школы

13:0026.09.2017
(обновлено: 13:01 26.09.2017)
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© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкУченики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в КиевеУченики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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Несмотря на то, что учиться дети на Украине теперь будут дольше, 12 лет, знаний у них станет меньше. "Интеграция" предметов – это только одно из новшеств скандального закона об образовании, который подписал Петр Порошенко.

Украина все ближе к Евросоюзу – осталось только научиться с ним говорить. Подрастающему поколению должно быть попроще. Ведь теперь в украинских школах будут дисциплины на языках стран ЕС, при том, что изучение языков нацменьшинств – только в качестве факультатива. Основную школьную программу все будут проходить на украинском. Такие новшества содержатся в законе об образовании, который подписал Петр Порошенко. 

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Мнение: закон об образовании создаст новый фронт противостояния на Украине
Пока только с пятого класса, в 2020 году, когда, видимо, сами учителя в должной степени подучат язык, это станет обязательным для всех. Пока же, правда, даже у президента, который все это придумал, с рiдной мовой наблюдаются некоторые сложности.

В Москве считают, что позиция Киева относительно языков нацменьшинств противоречит нормам украинской конституции. Да и, судя по тому, что происходит в регионах, где права русскоязычного населения стали ущемлять, это просто опасно.

Возмутились также в Венгрии и Румынии – выходцы из этих стран компактно проживают на западе Украины. Так что, как опасаются эксперты, теперь и тот регион может стать очень нестабильным.

Но, с другой стороны, обещали ведь обучение на языках стран ЕС, а Венгрия и Румыния как раз подходят под это описание: вполне себе страны Европейского союза. Я, конечно, понимаю, что, учитывая, откуда Киев ждет основной помощи, предпочтительнее для него был бы английский язык. Но пока Украина разработает новую программу и напечатает учебники, Соединенное Королевство уже выйдет из ЕС, забрав с собой и английский язык в качестве официального. И тогда в Евросоюзе не останется стран с англоговорящим населением.

Так что вариант с уроками на венгерском или, допустим, польском в украинских школах выглядит вполне реалистично. И даже прагматично. Пока поляки ищут лучшей жизни в Германии и других успешных странах Евросоюза, украинцы стремятся занять освободившиеся места в Польше – должен же и там кто-то мыть туалеты, в конце концов.

А после воплощения в жизнь реформы образования только это и останется. Ведь, несмотря на то, что учиться дети теперь будут дольше, 12 лет, знаний у них станет меньше. Ожидается некая "интеграция" предметов, которая будет заключаться в объединении естественных наук в сводные курсы.

Представляю, как интересно будет выглядеть это расписание. Первым уроком – хоровое пение гимна, вторым – физика, химия и математика, третьим – чтение Тараса Шевченко и Леси Украинки (Пушкина и других запрещенных классиков русской литературы через несколько лет там уже не будут помнить). И в заключение – снова проникновенное пение гимна со слезами на глазах и рукой на сердце. Да, только так можно воспитать патриотичную нацию и построить процветающую страну.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik 

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