После выборов в Германии – новый политический ландшафт. Его еще называют "Ямайка". Это потому, что сочетание партийных цветов правящего альянса напоминает флаг этого островного государства.

Какая боль, какая боль… ФРГ сменит формат "Я – Меркель" на "Ямайку" Your browser does not support HTML5 audio

В Германии в отличие от Франции две главные партии после выборов все-таки остались в начале списка. Но как бы это ни оказалось началом их конца. По крайней мере, если у ФРГ есть своя книга рекордов, то ее политическую главу теперь проще переписать, чем отредактировать. Даже, если главу правительства переписать пока и не получится. Не считая этого, откровений столько, что черт ногу сломит. Психологи в таких случаях, чтобы разобраться в запутанной жизненной ситуации, рекомендуют разделить лист на две части: в одной – плюсы, в другой – минусы. Затем сравнить. Похоже, сегодня это занятие для немцев.

Из приобретений бундестага: впервые 709 депутатов, впервые с 1953 года шесть партий, впервые одна из них праворадикальная "Альтернатива для Германии" и сразу на третьем месте. Хотя плюс это исключительно для 13%. Из потерь: исторический минимум СДПГ, он же у ХСС только в отдельно взятой Баварии. А вместе с ХДС у них "х" в квадрате – худший результат за 68 лет, меньше было лишь после войны. И как итог под всеми этими плюсиками и минусиками – небывалое правящее сочетание: блок ХДС/ХСС, Свободные демократы и "Зеленые". Только с ними Меркель еще и может на что-то сгодится.

Известный в прошлом английский футболист Гарри Линекер говорил, что в футбол играют 22 человека, а побеждают немцы. У самих немцев, сколько бы партий ни играли в политику, всегда побеждала Меркель. И сейчас тоже. Но теперь это не только "Меркель уже не та", но уже и не с теми. Социал-демократы уходят в оппозицию. Там же, само собой, и "АдГ". Там же, как водится, и левые. Это значит, удары по власти и слева, и справа, и по центру. И даже изнутри. Свободным демократам Линднера, например, хочется лучших отношений с Россией вплоть до признания Крыма. "Зеленые" до этого явно не созрели. Канцлерин тоже.

И это принципиальное, но отнюдь не единственное расхождение в будущей коалиции. Кроме того, разночтения в миграционной политике. Свободные демократы к тому же, скорее, евроскептики, чем оптимисты. Да и нравственные установки у них совсем не те, что у дочери пастора, которую теперь знают, как "мутти". Одно слово – либералы. Но без них ей никак. Все это и есть новый политический ландшафт Германии. Его еще называют "Ямайка". Это потому, что сочетание партийных цветов правящего альянса напоминает флаг этого островного государства. А если по-русски, то: какая боль, какая боль – в бундестаге "Ямайка". Изволь.

Это, конечно, не значит, что портрет Боба Марли на входе, начало заседаний под одноименную песню в исполнении Робертино Лоретти и запах каннабиса в депутатской курилке. Тем паче это чревато, поскольку тогда не только народ, но и сами они реально увидят друг в друге лебедя, рака и щуку. Но, кажется, что только все это еще и позволит такой компании иметь хоть какой-то успех. По крайней мере, в светской хронике. И последний, как говорится, Болт в крышку и этой "Ямайки". Еще недавно, как и Меркель, тоже непобедимый, свою крайнюю дистанцию Усэйн Болт до финиша так и не добежал.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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