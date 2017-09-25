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Неспортивное поведение. Трамп решил сыграть с чемпионами в политику

17:2425.09.2017
(обновлено: 18:07 25.09.2017)
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© AFP 2017 / Brendan Smialowski Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Президент-проблема. Он не смог сойтись и со спортсменами. Хотя сам-то победил из спортивного интереса. Но лишает себя даже его.

Такой футбол нам не нужен. И баскетбол тоже. Так прямо Дональд Трамп в своем Twitter, правда, не написал, но в популярности культовых в США видов спорта, которые здесь едва ли не больше, чем религия, усомнился. "Плохие рейтинги!", – заключил  он после своих же слов о том, что под гимн "стоять со сложенными руками хорошо, а на коленях неприемлемо". Настолько его возмутило буквально повальное неуважение игроков к государственной атрибутике. 

Действительно то, что после Шарлотсвилля носило характер единичных акций, в минувшее воскресенье вылилось, если называть вещи именами  Трампа, в "массовое предательство". Сам он, впрочем, так не сказал, но, наверняка, подумал. А сказал, что все они подлежат увольнению. Более 130 игроков Национальной футбольной лиги. Во время исполнения главной песни страны перед началом матчей вопреки традиции стоять смирно они либо сидели на одном колене, либо 

Неспортивное поведение. Трамп решил сыграть с чемпионами в политику
поднимали вверх сжатые кулаки, либо и вовсе не вышли из раздевалки. 

Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё. 28 августа 2017
© AFP 2017 / Jim Watson
Хижина дяди Трампа, или Дональд неосвобожденный
Это как бы их вызов расовому неравенству, которое, как они считают, до сих пор не преодолено. "Как бы" – это потому, что спортсмены только начинали протестом против рабства. Но стоило Трампу влезть в это дело, они тут же переключились на него. Как ждали. А сегодня здесь это недолго. Дождаться. Как говорится, "кто на новенького и вжик-вжик-вжик, уноси готовенького". И ведь вроде бы добивается почтения к американским символам, к которым, надо полагать, причисляет и себя. Это, мол, на вкус и цвет товарищей нет, а герб и флаг не чтит лишь враг. Опять же – расистом можешь ты не быть, но флаг ты уважать обязан. 

Но как же его уважать, задаются вопросом атлеты из принципиальных, если в нем столько полос и ни одной черной. Зато для Америки она наступила одна сплошная. В смысле, именно черная, а не афроамериканская, поскольку для них, как твердят оппоненты Трампа, вместе с ним пришли суровые времена. И Морган Фримен в антитрамповском ролике тоже не просто так. Это же благодаря ему в их представлении даже Бог – не белый. А дом – Белый. И его хозяин нашел, с кем тягаться. С баскетболистами и футболистами. Забивать – это же их работа. 

Конкретно на Трампа первым это сделал лидер победителя NBA "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри. Он не принял приглашение на прием чемпионов у президента. Его примеру последовала и вся команда. Затем товарищей "по цеху" поддержал кумир миллионов – игрок "Кливленда" Леброн Джеймс. "Посещение Белого дома было честью до того, как там появился ты!", – написал  он Трампу в его же манере. Грубо. Но по отношению к Трампу это теперь и есть признак хорошего тона. 

Президент-проблема. Он не смог сойтись и со спортсменами. Хотя сам-то победил из спортивного интереса. Но лишает себя даже его. Впрочем, вместо триумфатора NBA он пригласил чемпиона NHL "Питтсбург Пингвинз". Тоже не гольф. Но, во-первых, у них хотя бы есть клюшки. Уже не так скучно, как баскетбол с футболом. Во-вторых, он ведь тоже слышал, как Нетаньяху в ООН заявил, что даже пингвины поддерживают Израиль. Значит, и Трампа должны. В общем, "С уваженьем. Дата, подпись. Приезжайте к нам, а то, если вы не отзоветесь, напишу я в "Спортлото"". Похоже, даже в лотерее у президента США больше шансов, чем в США. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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