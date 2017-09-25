Украинские военные оккупируют словарь. Началась война за слово "киборг"

Киборг, да еще из России. Это уже слишком. Украинские военные возбудились и потребовали сатисфакции. От компании Apple, которая в своем рекламном ролике покусилась на "святое", незалежное. Кто бы мог подумать.

Американская компания Apple покусилась на святое для Украины. После Майдана в этой стране святость внезапно распространилась на многое: желтый и синий цвета, украинский язык, сомнительных героев типа Бандеры. Так что ранить чувства громадян можно любым неловким словом.

Но тут случай вообще вопиющий. В рекламе Apple Watch показали Дмитрия Игнатова – российского ведущего с протезом ноги. Он назвал себя "киборгом из России".

Понятно, что на любое упоминание России Украина должна реагировать свирепыми заявлениями и грозными призывами. А в сочетании со словом "киборг" это уже оскорбление, требующее сатисфакции. Ведь "киборгами" на Украине называют исключительно участников карательной операции, которые вели боевые действия в Донецком аэропорту. Ополченцы, правда, выбили их оттуда зимой 2015 года. Но это уже другая история, о которой в Киеве предпочитают не говорить.

То, что в Штатах не знают, как нужно использовать этот "местечковый окказионализм", и делают это совсем не так, как в стране победившей незалежности, ветеранов так называемой АТО очень удивило.

Чтобы исправить это недоразумение, они ответили компании Apple пафосным роликом о том, как они – правильные "киборги", не щадя себя, разрушали Донбасс и убивали его жителей. И обратились к производителям часов и телефонов даже не с просьбой, а с требованием исправить рекламу и принести письменные извинения.

Эх, не успел Петр Порошенко запатентовать авторские права на это слово и выступить с трибуны ООН с требованием закрепить название за ВСУ.

А то бы дело пошло быстрее. Первым на колени уже бы пал Шварценеггер, который когда-то воплотил в кино совсем не того киборга, каким он должен быть в украинских реалиях. Потом кибернетики и робототехники, которые делают с помощью протезов киборгов из людей любой национальности. Ну и, в конце концов, осознали бы свою вину составители словарей, которым пришлось бы срочно вымарать все старые определения слова "киборг" и вписать новое – желательно, крупными буквами и полужирным шрифтом.

Мария Балябина, радио Sputnik

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