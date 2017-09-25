Напролом: USADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2018

В USADA призывают Международное антидопинговое агентство занять более жесткую позицию в отношении России. Похоже, там просто предпочитают не замечать, чем обернулась история с грандиозной провокацией перед Играми-2016 против российских спортсменов.

Когда нет аргументации, а есть лишь закостенелый корыстный интерес убрать сильного конкурента и глухая злоба к России во всех ее проявлениях, в том числе спортивном, в ход идут запрещенные в приличном обществе приемы. Главным правилом становится отсутствие правил, как бы банально это ни звучало. И элементарной совести тоже. Международное антидопинговое агентство, оно же печально известное WADA, которое иной раз называют "современной спортивной инквизицией", должно занять более жесткую позицию в вопросе участия России в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Об этом заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт. И расширил свою "мысль". Как мог. Мол, WADA не должна поддаваться некоему, как он выразился, политическому давлению со стороны главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха и Москвы. Лучше всего, в версии Тайгарта, отстранить Российскую Федерацию от предстоящих игр целиком и полностью. Что называется, железобетонно.

Причина все та же: якобы системная допинговая практика российских атлетов. Впрочем, Трэвис Тайгарт "смилостивился" и предложил "чистым" спортсменам выступать под нейтральным флагом. Лишь бы не под флагом России, который, видимо, вызывает у того аллергию. Глава международного агентства Крейг Риди придерживается иного мнения и считает, что призывы к полному запрету на участие российской сборной "бесполезны" и не способствуют разрешению ситуации. Но это американскую сторону вряд ли остановит от дальнейших усилий в этом направлении. Тем более у нее есть группа поддержки из некоторых стран, также заинтересованных в отсутствии перспективной и подготовленной российской сборной на Олимпиаде.

Позиция американской антидопинговой структуры и ее "предводителя" как минимум нечестная и предвзятая. Он как будто забыл, хотя, конечно, помнит, что настоящим скандалом в результате стал не тот самый пресловутый мельдоний и другие препараты, из-за которых неправомерно отстранили многих российских атлетов от игр в Рио-де-Жанейро в прошлом году. С самого начала было понятно, что это грязная политическая история. А вот настоящим скандалом, как это выясняется уже теперь, стал коварный план WADA по отстранению целой страны от участия в Олимпиаде. План в его первозданном виде сорвался, но кое-что удалось. В Бразилию не поехали многие талантливые и ни в чем не виноватые российские спортсмены, для которых состязания такого уровня – цель в профессиональной деятельности, да и в жизни зачастую тоже. Для некоторых из них это стало настоящим потрясением. "Спасибо" Ричарду Макларену с его бездоказательным докладом, основанном исключительно на догадках и показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, "наследившего" в России и сбежавшего в Америку.

Эту историю следует время от времени напоминать. В том числе международным спортивным функционерам. При детальном изучении доклада выяснилось, что его основная часть не соответствует действительности. Мягко говоря. А если говорить точнее – она представляет собой неприкрытую ложь и нарочитые преувеличения. Более того, недавно WADA заявило, что не нашло доказательств нарушений 95 российских спортсменов из доклада Макларена. Но самое поразительное, что агентство по-прежнему требует публичного согласия ответственных за антидопинговую программу в России с результатами расследования Ричарда Макларена. Вот это и есть настоящий скандал. Из-за чего и тогда, и сейчас огород городят, если не из-за политики и неприемлемой для Запада именно политической позиции Москвы в международных делах, принося в "сакральную жертву" спортсменов?!

Кстати, USADA ранее, разумеется, придерживалось очень жесткой позиции по отношению к России. Ровно такой же, как и сейчас. Там просто предпочитают не замечать новых сенсационных фактов, реабилитирующих российский спорт после грандиозной и неприличной провокации. И склоняют на свою сторону международных чиновников. Есть, похоже, такие ниточки, за которые можно подергать. И это, конечно, в стилистике Вашингтона. В Сирии он действует примерно в том же духе, открыто помогая деструктивным силам, которые терпят поражения от правительственных сил, наступающих при поддержке российских ВКС. Стилистика эта неподобающая. Тем более для страны, которой пообещали вернуть былое величие. Оно – подлинное величие – никогда и ни у кого не строилось исключительно на грубой силе и непорядочности.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik