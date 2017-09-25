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Пороховая бочка под названием Эстония: зачем Таллину такой военный бюджет

12:5825.09.2017
(обновлено: 13:04 25.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей СтепановПерейти в фотобанкВоеннослужащий во время международных военных учений Saber Strike-2016 на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в ТапаВоеннослужащий во время международных военных учений Saber Strike-2016 на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в Тапа
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Если определить область, в которой Эстония развивается поступательно и даже более того – стремительно, то это, безусловно, оборона. В Таллине представили рекордный военный бюджет, немаловажной статьей расходов которого стал "прием союзников".

Что может и должно быть главным приоритетом демократического государства? Конечно, если оно не только таковым себя называет, но и является им на самом деле? Думается, что это права человека живущего в этом государстве: право на труд, право на крышу над головой, право на образование и хорошее здравоохранение. Однако правительство Эстонии, судя по всему, считает несколько иначе. Буквально на днях министр обороны страны Юри Луйк заявил, что финансирование обороны – главный приоритет кабинета министров. И это не только слова, но и дела, давно ставшие устойчивой и пугающей тенденцией.

Города мира. Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Эстония вырвалась в мировые лидеры. Но не там, где хотела
Если определить область, в которой Эстония, в числе других стран Балтии, развивается поступательно и даже более того – стремительно, то это, безусловно, оборона. Страна с удивительной скоростью превращается в большую базу НАТО, ощетинившуюся дулами орудий в сторону восточного соседа. Учитывая то вооружение, которое уже закуплено, и то, что еще планируется приобрести, можно с печалью констатировать, что страна все более и более напоминает пороховую бочку со всеми вытекающими последствиями.

Немного цифр. В проекте бюджета страны на 2018 год на оборону выделена сумма рекордная, самая большая за всю историю Эстонии – 528 млн евро. Для страны с населением, не дотягивающим до полутора миллионов человек, это запредельно большая цифра. Из этой суммы на развитие собственных вооруженных сил пойдет 490 млн евро, еще 20 млн будут потрачены на закупку боеприпасов, 12 млн на создание инфраструктуры для войск союзников и еще 6 млн потребуется, по мнению военных финансистов, на прием союзников. 

Что спрятано в слове "прием", остается только догадываться. Но, скорее всего, это создание максимально комфортных бытовых условий для солдат  частей НАТО в местах их дислокации на территории Эстонии. На размещение иностранных солдат стоит обратить особое внимание, ведь работа по этому вопросу ведется давно и целенаправленно. Правительство Эстонии еще в прошлом году одобрило соглашение, по которому вооруженные силы США смогут использовать по своему усмотрению  объекты эстонских сил обороны. В их число вошли важнейшие – авиабаза в Эмари и центральный полигон в Тапа. Список объектов может быть расширен и зависит лишь от желания и потребностей американцев. 

Эксперты уверены, что размещение все новых и новых контингентов военнослужащих НАТО и тяжелой военной техники в Эстонии – это часть обширного плана по расширению военной инфраструктуры альянса. Создавая в странах Восточной Европы разветвленную сеть новых командно-штабных структур, пунктов управления и хранилищ военной техники, командование альянса создает возможности для мобилизации значительного количества войск и их оперативного развертывания. 

Также эксперты считают, что перебрасывая экспедиционные и штурмовые подразделения в Восточную Европу, а затем заменяя их другими воинскими частями, НАТО отрабатывает возможности быстрого наращивания  контингента. И это ударные, а не оборонительные силы. Специалисты утверждают, что количество поставляемой в Эстонию военной техники позволяет буквально в считанные часы развернуть на границе с Россией полноценную дивизию.

В чьих интересах все это делается? Конечно, не в интересах простых жителей Эстонии вне зависимости от их национальности. Жить на пороховой бочке не комфортно и страшно, но, скорее всего, именно такая жизнь предстоит нам в течение ближайших десятилетий.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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