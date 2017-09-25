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Сомнительная победа: Ангеле Меркель готовят альтернативу?

11:2125.09.2017
(обновлено: 11:25 25.09.2017)
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© REUTERS / Fabrizio BenschАнгела Меркель после победы коалиции ХДС/ХСС на выборах в бундестагАнгела Меркель после победы коалиции ХДС/ХСС на выборах в бундестаг
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Альянс ХДС/ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель вполне ожидаемо победил на выборах в бундестаг. Однако эксперты запугивают, что итоги выборов угрожают изменить сложившуюся после 1949 года политическую систему страны. С чего бы это?

Мечту и реальность обычно связывает тонкая ниточка неудачи… О чем это я? Да о выборах в бундестаг. Альянс ХДС/ХСС Ангелы Меркель ожидаемо победил на воскресных выборах, набрав 33% голосов. Но при этом наблюдатели отмечают, что победа Меркель не столько очевидна, как ей пророчили. Скажем, Христианско-социальный союз, пребывающий у власти с самого момента основания ФРГ, выиграл выборы с исторически самым низким результатом. Второе место заняла Социал-демократическая партия Германии Мартина Шульца с 20,5% голосов.

Эксперты даже запугивают, что итоги выборов в бундестаг угрожают изменить сложившуюся после 1949 года политическую систему Германии. И все это из-за "Альтернативы для Германии"! Которая стала "бронзовым" призером выборов – более 12,5% голосов. В Берлине этого ожидали. И боялись… Еще до выборов министр иностранных дел, социал-демократ Зигмар Габриэль, понимая, что "Альтернатива" пройдет в парламент, говорил: "Впервые после Второй мировой войны в бундестаге снова будут сидеть настоящие нацисты". Впрочем, про нацистов – это больше для западной либеральной общественности и собственного электората. Запугивал, так сказать… Alternative für Deutschland все-таки очень далеко до Deutschland über alles… 

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель произносит речь после объявления предварительных результатов выборов. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
Эксперт о выборах в Германии: немцы устали от старых лиц
Напомню, "Альтернатива для Германии" основана совсем недавно – в феврале 2013 года. Выступает за выход из еврозоны (при определенных обстоятельствах), не хочет финансировать Грецию, медленно сползающую в долговую пропасть. Выступает против исламизации немецкого общества и миграционной политики Меркель. В партии говорят, что нужно ограничить приток в страну мигрантов: они никогда не смогут интегрироваться в немецкое общество.

А почему так нападали на "Альтернативу для Германии" ее оппоненты из правящей ХДС/ХСС – понятно. Просто у молодой партии тот же электрат, что и у политических тяжеловесов. Просто "Альтернатива" немного правее. Немного, так сказать, святее самого папы. А в остальном – все то же самое. Обыкновенная "Альтернатива", каких пруд пруди в Европе, скажем, в соседней Австрии или Голландии. Поэтому крупный успех "Альтернативы для Германии" закономерен.

Новый, уже 19-й, бундестаг будет расширен до 709 депутатов. Ранее было 631 кресло. ХДС/ХСС Ангелы Меркель и СДПГ Мартина Шульца, после пирровой победы на выборах, все-таки составят крупнейшие фракции. ХДС/ХСС получит 246 кресел –  ранее 311. СДПГ 153 кресла – на 40 меньше, чем в прошлый раз. "Альтернатива для Германии" сформирует третью по величине фракцию – 94 кресла. Также преодолели пятипроцентный барьер Свободная демократическая партия (80 мест) и фракции "Левых" (69) и "Зеленых" (67).

Ожидается, что впервые в Германии будет создано трехпартийное правительство: ХДС/ХСС, "Зеленые" и свободные демократы. Получится черно-зелено-желтая "Коалиция Ямайка". Ямайка – это потому, что партийные цвета членов коалиции совпадают с цветовой гаммой флага Ямайки.

Ангела Меркель останется канцлером, но для нее это будут самые трудные коалиционные переговоры, которые были до сих пор, говорят эксперты. К тому же придется постоянно изворачиваться, приспосабливаться… В общем, какая боль! (Как поется в одной песне о Ямайке).

Но беда, как известно, не приходит одна. Еще одна неприятность для фрау канцлерин. В германских политических кругах обсуждается следующее развитие событий: Меркель вновь станет канцлером, но уйдет с поста раньше срока. Уступит место пока неназываемому, но альтернативному политику.

СДПГ Шульца уже заявила, что уйдет в оппозицию. В тень. Погрузится в сон тяжеловеса. Сон Ильи Муромца, так сказать…

А молодая "Альтернатива" дремать не собирается. Наоборот, полна сил, вдохновения. И вся в творческих поисках. Вице-председатель партии Александр Гауланд уже заявил, что намерен "вести охоту" на новое федеральное правительство. А не на фрау ли канцлерин намекает? Удачной охоты, герр Гауланд!

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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