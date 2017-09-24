Поезд ушел. А грузы из России пошли мимо Украины

Страсть Киева к максимальной "независимости" от России довела Украину уже до очень многих потерь. Материальных, в основном. Теперь в этот список можно включить и железнодорожный транзит.

Киев расширил сеть путей разобщения. В обход Украины теперь летят не только самолеты, но и идут поезда. РЖД запустили регулярное грузовое движение по новому участку железной дороги Журавка – Миллерово. К концу осени обещают открыть и пассажирское сообщение. Протяженность линии, которая проходит по Ростовской и Воронежской областям и огибает украинскую территорию, составляет 137 километров.

Строить этот участок решили сразу после начала гражданской войны на Украине в 2014 году, чтобы лишний раз не рисковать российскими пассажирами и грузами. Опасаясь провокаций со стороны Киева, РЖД со временем полностью отказались от прямых пассажирских поездов на Украину. Остался только один транзитный маршрут до Кишинева и обратно. Остальные поезда, соединяющие Россию и незалежную, принадлежат либо Украине, либо другим странам.

Но и эту связь Киев мог оборвать. Украина, например, собиралась полностью перекрыть любое железнодорожное сообщение, в качестве предлога использовав электричку, которая якобы ходила от Таганрога до Донецка. Якобы РЖД этим маршрутом "нарушали суверенитет и территориальную целостность Украины". Правда, не обошлось без казуса: оказалось, что пригородного сообщения России с Донецком, из-за которого поднялся переполох, нет в природе. Электричка из Таганрога идет до станции Успенская, которая находится в России. В общем, у страха глаза велики.

Впрочем, движение и тогда Киев все же не перекрыл. Видимо, там подсчитали, какими могут быть потери. Сколько денег пошло бы под откос. Ведь именно за счет транспортировки грузов украинские железные дороги получают основную прибыль. Но теперь, когда Россия построила участок дороги Журавка – Миллерово, доходы существенно сократятся. Лишатся заработка и жители Украины, которые обслуживали эту железнодорожную ветку, ведь без российского транзита она упрется в тупик.

А что до россиян, то они с нетерпением ждут, когда появится расписание нового безопасного маршрута. Да и грузы в безопасности – мало ли что украинским радикалам и киевским политикам взбредет в голову.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

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