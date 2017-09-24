С ума сойти. Главный военный психиатр Украины разгласил военную тайну

Это даже не "утечка". А просто прорыв плотины. Если раньше у кого-то на Украине еще были иллюзии по поводу ВСУ, то теперь их не осталось. В смысле иллюзий.

Главный военный психиатр Украины на этой неделе был уволен. За правду. Полковник Олег Друзь на слушаниях в Верховной раде заявил, что 93% участников так называемой АТО в Донбассе нуждаются в лечении и представляют потенциальную угрозу для общества. Реакция со стороны начальства последовала незамедлительно. Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил Олега Друзя от должности с формулировкой "в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей" и назначил служебное расследование.

По официальной статистике, девять из десяти участников боевых действий в Донбассе имеют медицинские и социальные проблемы, а у трети диагностируется посттравматический синдром. Эксперты говорят, что вернувшимся с войны необходима государственная программа психологической поддержки. Но пока на Украине в основном этим занимаются на общественных началах.

Между тем, Друзь, теперь уже бывший главный военный психиатр Украины, предупреждал в Раде, что расстройства бойцов характеризуются повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, сокращением продолжительности жизни, повышением уровня суицидов. На Украине создан реестр самоубийств военнослужащих АТО. Только за 2016 год 63 человека свели счеты с жизнью.

Власти реагируют на проблемы участников АТО весьма оригинально. Увольняют главного психиатра. Почему? Наверно, лишнего сболтнул. Теперь могут подумать, что среди бойцов АТО сплошь психически неуравновешенные люди. Ну, вообще-то, стрелять в своих сограждан – это уже за гранью нормального мировосприятия. А если еще при этом убивать безоружных мирных людей, детей, стариков – какое тут может быть психическое состояние? Вернулся из Донбасса – ну и слава богу, что жив. Что у тебя в голове, на душе – это никого не волнует. Ветеранские льготы, выплаты? Ну, пособим маненько. На много не рассчитывай. Американцы деньги выделяют? Так это на летальное оружие. То есть, на войну. То есть, то, что останется после "распила" в Киеве, прямиком пойдет на "нужды" жителей Донбасса. АТО давно уж пора завершать, а в Донбассе народу еще живого осталось очень много…

Вот с этих разговоров "по душам" и начинается асоциальное поведение "ветеранов". С одной стороны, они вернулись из Донбасса со стойкими привычками. Убивать? Сколько угодно! Грабить? Пожалуйста! Насиловать? Война все спишет. А с другой стороны, киевские власти понимают, что эта военизированная орда представляет угрозу их миропорядку, мягким креслам и их доходам. Делиться они с ветеранами, конечно же, не будут. Вот поэтому и загоняют их проблемы вглубь, с глаз долой – из сердца вон. Они уже больше никому не нужны. Отработанный материал, пушечное мясо. Ветераны пытались устраивать стихийные акции, но у властей хватило настойчивости их потушить, заглушить.

Вот поэтому-то Полторак так забеспокоился. Потому что 93% – это военная тайна! Совсекретная информация! Она может подорвать обороноспособность киевского режима. Как после таких цифр проводить мобилизационные мероприятия?! А режимы, подобные нынешнему киевскому, существовать могут только на голом энтузиазме и фантастической идеологии. Ну какой нормальный человек поверит в то, что были какие-то древние укры, которые создали какое-то великое государство, которое было древнее и могущественнее Эллады и Рима?

Только тут надо понимать, раз уж коснулись Рима, идеология – это для плебса. Утилитарно, просто для понимания и необременительно для мозгов. Хлеб и зрелища. Ну а что касается остального, золота там, алмазов всяких, колесниц и дворцов – это уж все для вождей. Чтобы им сытно жилось и чтоб они легко могли изобретать для плебса новые фантастические истории и императивы.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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