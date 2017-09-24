РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

С ума сойти. Главный военный психиатр Украины разгласил военную тайну

10:0024.09.2017
0520
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБлокпост украинских военных в Донецкой областиБлокпост украинских военных в Донецкой области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Это даже не "утечка". А просто прорыв плотины. Если раньше у кого-то на Украине еще были иллюзии по поводу ВСУ, то теперь их не осталось. В смысле иллюзий.

Главный военный психиатр Украины на этой неделе был уволен. За правду. Полковник Олег Друзь на слушаниях в Верховной раде заявил, что 93% участников так называемой АТО в Донбассе нуждаются в лечении и представляют потенциальную угрозу для общества. Реакция со стороны начальства последовала незамедлительно. Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил Олега Друзя от должности с формулировкой "в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей" и назначил служебное расследование.

По официальной статистике, девять из десяти участников боевых действий в Донбассе имеют медицинские и социальные проблемы, а у трети диагностируется посттравматический синдром. Эксперты говорят, что вернувшимся с войны необходима государственная программа психологической поддержки. Но пока на Украине в основном этим занимаются на общественных началах.

Добровольцы батальона Сич во время отправки в зону вооруженного конфликта на юго-восток Украины
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Эксперт: озвученные главным психиатром Минобороны Украины данные впечатляют

Между тем, Друзь, теперь уже бывший главный военный психиатр Украины, предупреждал в Раде, что расстройства бойцов характеризуются повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, сокращением продолжительности жизни, повышением уровня суицидов. На Украине создан реестр самоубийств военнослужащих АТО. Только за 2016 год 63 человека свели счеты с жизнью. 

Власти реагируют на проблемы участников АТО весьма оригинально. Увольняют главного психиатра. Почему? Наверно, лишнего сболтнул. Теперь могут подумать, что среди бойцов АТО сплошь психически неуравновешенные люди. Ну, вообще-то, стрелять в своих сограждан – это уже за гранью нормального мировосприятия. А если еще при этом убивать безоружных мирных людей, детей, стариков – какое тут может быть психическое состояние? Вернулся из Донбасса – ну и слава богу, что жив. Что у тебя в голове, на душе – это никого не волнует. Ветеранские льготы, выплаты? Ну, пособим маненько. На много не рассчитывай. Американцы деньги выделяют? Так это на летальное оружие. То есть, на войну. То есть, то, что останется после "распила" в Киеве, прямиком пойдет на "нужды" жителей Донбасса. АТО давно уж пора завершать, а в Донбассе народу еще живого осталось очень много…

Военнослужащие ВСУ в Киеве. 24 августа 2016
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Эксперт: называя ВСУ сильнейшими, в Киеве рады и 30 месту в рейтинге армий

Вот с этих разговоров "по душам" и начинается асоциальное поведение "ветеранов". С одной стороны, они вернулись из Донбасса со стойкими привычками. Убивать? Сколько угодно! Грабить? Пожалуйста! Насиловать? Война все спишет. А с другой стороны, киевские власти понимают, что эта военизированная орда представляет угрозу их миропорядку, мягким креслам и их доходам. Делиться они с ветеранами, конечно же, не будут. Вот поэтому и загоняют их проблемы вглубь, с глаз долой – из сердца вон. Они уже больше никому не нужны. Отработанный материал, пушечное мясо. Ветераны пытались устраивать стихийные акции, но у властей хватило настойчивости их потушить, заглушить.

Вот поэтому-то Полторак так забеспокоился. Потому что 93% – это  военная тайна! Совсекретная информация! Она может подорвать обороноспособность киевского режима. Как после таких цифр проводить мобилизационные мероприятия?! А режимы, подобные нынешнему киевскому, существовать могут только на голом энтузиазме и фантастической идеологии. Ну какой нормальный человек поверит в то, что были какие-то древние укры, которые создали какое-то великое государство, которое было древнее и могущественнее Эллады и Рима?

Только тут надо понимать, раз уж коснулись Рима, идеология – это для плебса. Утилитарно, просто для понимания и необременительно для мозгов. Хлеб и зрелища. Ну а что касается остального, золота там, алмазов всяких, колесниц и дворцов – это уж все для вождей. Чтобы им сытно жилось и чтоб они легко могли изобретать для плебса новые фантастические истории и императивы.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена