Европа в Прибалтике – не того сорта. Загуститель не тот

Как известно, мы состоим из того, что едим. Точнее, из того, что усвоилось и осталось. А в этом смысле после вступления в ЕС в странах Прибалтики все время происходит что-то невероятное. Но при этом очевидное.

Те, у кого хорошая память, помнят, как прибалтийские страны вступали в ЕС. С экранов, динамиков и страниц говорили о божьей благодати. Глупый и темный народ друг другу – в основном о страшном суде. Помню эти диалоги.

– Вот увидите, закроют тут все, что приносит прибыль и что может идти на экспорт.

– Это невероятно. Все не закроют, просто закроют это устаревшее наследие советской оккупации. Оно никому не нужно. Будем жить с сельского хозяйства.

– Очевидно, что и его закроют: мол, нормам не соответствует. Для животных не организован досуг, огнетушитель не там висит. В общем, будем их продукты покупать.

– Нет, это невероятно. А закроют – ну и хорошо, у них качественные продукты.

– У них качественные. А нам будут везти всякую дрянь. Это очевидно.

В общем, чепуху друг другу говорили от страха перед спасителями. Народ в нее невероятно верил, но сделал все так, как очевидно просил телевизор. И, кстати, как рассказывает телевизор, очевидно, не пожалел.

Ученые говорят, что из органов чувств проще всего обмануть осязание. Оно, мол, без зрения и обоняния на элементарных вещах сыпется, как жена футболиста. Так вот, товарищи – это либо полная чушь, либо после вступления в ЕС в прибалтийском обществе произошли малоизученные невероятные метаморфозы и появились какие-то очевидные атавизмы.

Ведь в чем суть феномена. И глаза, и нос, и уши – обманывались не раз. Куда смотрели, чем слушали, почему не разнюхали… Народ – он, как известно, обманываться рад. Это из очевидного. Невероятное в том, что за все годы в Евросоюзе у местного населения не обманулся только язык. Если раньше о некачественных продуктах говорили только унылые скептики, то теперь эта вещь известна любой кухарке, способной управлять государством.

Но то были кухонные разговоры. Правда, велись так активно, что дошли до кого надо. Язык не только до белого каления – он до Брюсселя доведет. А Брюссель – как и не знал, поэтому разозлился. Вышел на трибуну гражданин Юнкер и заявил, что по сведениям одной бабки, известные продуктовые компании поставляют в Восточную Европу товары несколько иного качества, чем в западную. Проверьте, говорит, мои подозрения. Ибо здесь попахивает печальной ситуацией из четырех букв, а совсем не ромашками.

А в Литве к этому у химиков уже давно локти чесались. Взяли они одинаковые с виду продукты одной марки из немецких магазинов, взяли из литовских. И давай извлекать из них пробы и анализы. Ну и выяснилось очевидное (или невероятное?): на качество товаров с немецких полок компьютер ответил "гут", на качество литовских аналогов – словом "ахтунг", выбросил синий экран и перестал реагировать на внешние раздражители.

Нет, криминала и крысиного яда не нашли. Но в немецких – сахар, в литовских – сахароза, в немецких – фрукт, в литовских фруктоза. Глюкоза, лактоза, угроза. В общем, если переводить на литовский, все время добавляется какая-то "оза". Просили лингвистов объяснить трудности перевода, те плечами пожимают – говорят, такая метаморфоза. В Литве разрыхлитель разрыхлительнее, загуститель загустительнее, усилитель вкуса посильнее и еще что-то идентичнее натурального. Но в чем полная идентичность – это обертка. Фантики одинаковые. Мефистофель скрывался в деталях начинки. В общем, не все йогурты, даже на вид одинаковые, одинаково полезны.

Крупные компании сразу отвели от себя все подозрения. Но все по-разному. Кто-то заявил, что это невероятно – ибо все делается по одной методичке. Кто-то сделал ход кирпичом: ну, разные рецепты – и чо? К качеству претензии есть? Нет? Ну так в чем дело? Кто-то проявил гуманность и знания в языкознании: мы, говорят, адаптируем рецепты под определенный рынок. Поймите, товарищи, на вкус и цвет товарища нет, это же очевидно! Немцы больше любят сахар и продовольственный классицизм, а литовцам больше по душе продовольственное барокко, отсюда такая любовь к противоестественному. Поэтому сахарозаменитель, проявитель и фиксаж вкуса. Ну, такой у них вкус, что им по вкусу химоза. Мы, говорят, знаем, мы литовский язык изучали.

Теперь вслед за литовцами готовы аналогичные тесты провести и в Латвии. Поляки, чехи, венгры тоже хотят узнать свою азбуку вкуса. Евросоюз хмуро смотрит на компании и готовит наступление на это биологическое разнообразие. Либо будут менять начинку, либо фантики. Проще второе, поэтому, скорее всего, маркировка заменит маскировку. Чтобы впредь очевидное для восточных стран ЕС не становилось невероятным для Брюсселя.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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