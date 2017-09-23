18 брюмера Юлии Тимошенко, или Зачем экс-премьеру наполеоновский мундир

В свое время Бонапарт тоже пришел в генеральском мундире в тогдашний французский парламент. Парламенту жить после этого осталось совсем недолго. Урок для депутатов Рады. Да разве они учат уроки?..

Украинский телеканал сообщил, что Юлия Тимошенко пришла в Верховную раду в "генеральском" наряде. По мнению СМИ, одежда выполнена в стиле мундиров французской армии 1808-1815 годов. В общем, если проще – генеральский мундир наполеоновской армии.

Как ни крути, а это серьезный симптом. В свое время, 18 брюмера (9 ноября) 1799 года, Бонапарт тоже пришел в генеральском мундире в окружении своих подчиненных офицеров в тогдашний французский парламент. Контрреволюция, узурпация власти закончилась достаточно быстро.

Депутаты поначалу расхрабрились, кричали на Наполеона. Конец парламентским дискуссиям положили бравые гренадеры во главе с не менее бравым и исполнительным Мюратом. Для пущей торжественности они вошли в зал заседаний под барабанный бой. Мюрат, оглядев депутатов, громовым голосом приказал солдатам: "Вышвырните-ка мне всю эту публику вон!". Даже грубее сказал. Я здесь не могу привести его приказ дословно. Кому интересно, может справиться у Тарле или Манфреда. А что депутаты? Люди гражданские. Понятное дело: "храбро" побежали врассыпную как зайцы, даже в окна выпрыгивали, руки-ноги ломали. Тут кто-то из окружения Наполеона сообразил отловить нескольких парламентариев, чтоб подписали передачу власти временному правительству – триумвирату во главе с корсиканцем. Все! Так закончилась Великая французская революция – резолюцией.

Уж не на такое же развитие событий намекает "генеральский" мундир Юлии Тимошенко? Ведь французская революция потому и называется "великой", что все последующие революции совершались точь-в-точь по ее канонам и правилам. Как под копирку. Этакая революционная декалькомания…

Значит, и на Украине после революционного майдана должен произойти антимайдан. А вместо Порошенко к власти должен прийти анти-Порошенко. Если следовать гендерной логике, то это должна быть женщина. Известных на Украине две: Тимошенко и Савченко. Вторая моложе и боевитее, но первая опытнее и легитимнее. А Порошенко по законам жанра должен бежать за границу, чтобы там написать мемуары о том, что все он делал мудро и правильно, да вот его глупые соратники не послушались, а потому и проиграли великое дело украинской революции…

А, может, с Тимошенко и вправду будет лучше? Она – тертый калач. Так хоть смеяться, глядишь, над киевскими властями перестанут. Пройдет время, многое позабудется. В том числе, скажем, и то, что какие-то укры выкопали Черное море. Хотя, с другой стороны, конечно, 18 брюмера 1799 многие французы тоже думали, что генерал Бонапарт куда лучше для революционной Франции, чем надоевшая всем директория…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!