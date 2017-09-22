Тупой и еще тупее, или Как мировую угрозу превращают в комикс

Ким Чен Ына в его стране не поняли бы, промолчи он в ответ. После того как Трамп пообещал уничтожить Северную Корею. И Ким не стал молчать. Ответил "негодяю и гангстеру, играющему с огнем". Родриго Дутерте может попросить у него "списать слова".

"Человек-ракета" против "сумасшедшего старика". Если не знать, что к чему, можно решить, что это комикс. А если судить лишь по именам главных персонажей, то можно не сомневаться, на чьей стороне будут симпатии. По крайней мере, детей. И уж точно – северокорейских детей. Их ночью разбуди – сразу скажут, кто злейший враг человечества вообще и их родины в частности. Хотя их ровесники в Иране, наверняка, назовут того же. Но их спрашивали прошлой ночью. А этой – очередь юных "КНДРят".

США грозят покарать любого, у кого с КНДР дела в широком смысле этого слова. А в этом смысле – все, что приносит ей деньги. Строительство, энергетика, медицина, рыболовство, текстиль. На экспорт товаров, услуг и технологий тоже табу. Грубо, жестоко. Еще и с особым цинизмом поясняют, что того и хотят. "Взять их измором", – прямодушно формулирует Хезер Науэрт из Госдепа то, что они называют "решением корейской проблемы". То есть, заставить ту самую траву есть, но от своего не отступиться.

Ким Чен Ына даже в его стране не поняли бы, промолчи он в ответ. А ведь до того Трамп с трибуны ООН пообещал Пхеньяну уничтожить все, что его окружает. Вместе со всеми, кто в этом окружении находится. Как потом поясняли в Белом доме, это он для крепкого словца. Дескать, хотел доказать всю серьезность своих намерений. Доказал. Ким теперь окончательно решил, с кем имеет дело. "Негодяй и гангстер, играющий с огнем" и "безумный маразматик". Родриго Дутерте может попросить у него "списать слова".

Но не все. До того места, где предводитель северян грозит проучить Трампа "большим огнем". Даже для президента Филиппин это – перебор. Впрочем, как уверяют аналитики, и для главы КНДР тоже. Но лучше не проверять. Хотя это уже зависит не от аналитиков. Пхеньян анонсировал новый сверхмощный водородный опыт. На этот раз в Тихом океане. Ким Чен Ын – не Юрий Деточкин, однако тоже "он, конечно, виноват, но он – не виноват". Что для него непреложный закон жанра – это не когда ты догоняешь, а я убегаю. Его загоняют в угол, а он нагоняет жути.

Если разобраться, то проблема в ее названии. В международной повестке она звучит, как "проблема КНДР". На самом деле, это "проблема США". Не в том смысле, что их головная боль. А в том, что они ее провоцируют. И ведь где-то это уже было. Тот, кто считал себя главврачом, тоже становился пациентом. Поскольку "в этом городе есть только один человек, с которым можно поговорить, и тот – сумасшедший". Впрочем, для Трампа с Кимом это очень высокая литературная аналогия. У них все проще, чем в "Палате номер шесть". Их случай – это когда каждый новый день безумней предыдущего. Если в двух словах, то именно об этом комедия "Тупой и еще тупее".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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