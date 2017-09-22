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Посудное дело. Каталония ответила Мадриду его же "оружием"

16:1522.09.2017
(обновлено: 16:17 22.09.2017)
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© РИА Новости / Марина КалахорраПерейти в фотобанкУчастники акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017Участники акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017
© РИА Новости / Марина Калахорра
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Каталония больше не хочет кормить, как они здесь говорят, "ленивую Испанию". ЕС в растерянности. Шотландии в свое время референдум разрешили. Но это же было не только до Brexit'a, но и до Крыма.

Вот вам и горячая точка в самой что ни на есть ортодоксальной и аутентичной Европе. Со всей ее выстраданной годами и вымученной поколениями демократией, со всеми ее хвалеными-перехваленными правами и свободами. Испания в Каталонии преспокойненько разбирается со всеми этими европейскими ценностями методами диктатора Франко. Будто и не жила после него. А глава МИД Альфонсо Дастис в строгом соответствии с двойными стандартами с трибуны ооновской Генассамблеи почему-то призывает правительство Венесуэлы начать диалог с оппозицией. Своим же все-таки пока согражданам рекомендует сидеть тихо и не рыпаться. 

Поздно. Каталония уже начала отвечать Мадриду его же оружием. И речь не только о мобилизации. Он с ней разбирается по суду, и она "бьет" его в посуду. Ударение, как и все у них – разное. В Барселоне громче. Этой ночью весь город вышел на балконы, чтобы погреметь пустыми кастрюлями. Так, по-домашнему, выражая свой протест. Они же у себя дома. А кастрюли на балконе, потому что, несмотря на репрессии, не боятся заваривать кашу не только на кухне. Это уже их референдум. Пусть официально до него еще девять дней. Но что-то в их отношениях уже умерло. Просто через девять дней, как и положено, на все будет воля Божья. 

Акция протеста в Барселоне против судов в отношении руководства Каталонии и в поддержку независимости от Испании
© REUTERS / Albert Gea
Отложенная дуэль: Мадрид против Барселоны

Если до всего этого они еще думали – опросы делили сторонников и противников независимости в соотношении 41 на 49 – то теперь 80% вместе. Вместе хотят разобраться сами между собой, отдельно от Мадрида. Хотя, в принципе, все с ними понятно. Это так же естественно, как революционная ситуация. Испания не может терять 20% ВВП и порождать парад суверенитетов. У нее же есть и баски. Каталония больше не хочет кормить, как они здесь говорят, "ленивую Испанию". Мол, это у вас сиеста, а мы – из другого теста. Каждый считает себя правым. 

И только ЕС им – не судья. Он в явном замешательстве. Брюссель еще хоть что-то невнятное бубнит о верховенстве конституции. Но Берлин с Парижем вообще молчат. И вроде бы как нельзя одним гражданам Евросоюза запрещать то, что разрешили другим. Иначе что же это за равноправие. Но Шотландия-то успела проскочить со своим референдумом до Крыма. Голосовала, правда, после, в сентябре 2014. Но решение о плебисците приняла за год до того. А проведение его в Каталонии уже самим своим фактом, независимо от результата, признает и право крымчан. 

Участники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Подорожная" карта. Каталония репетирует выход, шагая на месте

Вот и в растерянности ЕС. Уж очень он определенности боится. Но еще больше – самоопределенности. Сколько их таких по Европе может поднабраться. Смелости. Да и Испания – это же не Югославия, которую не жалко. Поэтому и для Каталонии Косово – не прецедент. Прецедент, как любят говорить на Западе – это когда война. Все, что могут возразить им каталонцы: заметьте, не мы это предложили. Ведь кастрюля – она и про это. Если в ней передержать то, что уже готово, оно начинает гореть. 

Впрочем, региону еще предстоит показать свой темперамент. Пока же посуда – это признак того, что его беззастенчиво и прилюдно лишают чего-то самого главного. Как в том анекдоте про кота. "Ты его назвал Кастрюлькой, потому что он лезет в кастрюлю? – Нет, потому что он кастрированный".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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