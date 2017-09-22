Россия опять что-то нарушила: в США почти придумали, что

Россия виновата в… С американской точки зрения, эту конструкцию можно дополнить чем угодно. Госсекретарь Рекс Тиллерсон навскидку привел несколько обвинений: Россия, по его мнению, нарушает обязательства по нераспространению оружия массового поражения, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), ослабляет независимость МАГАТЭ и подрывает некие "глобальные нормы и принцип ответственности наций".
Ладно, обвинения по поводу РСМД Россия слышит в своей адрес чуть ли не каждый день, хотя ничего конкретного по этой теме так и не прозвучало. Можно понять и "глобальные нормы" – удобное определение, под которое подходит вообще все что угодно.
Но теперь еще и МАГАТЭ – это что-то новое. Например, постпред России при ООН Василий Небензя узнал об этой проблеме только из речи Тиллерсона.
Опять же, ничего конкретного о том, что случилось с независимостью Международного агентства по атомной энергии, не сказано. Упоминалось оно в связи с "расследованием скрытых ядерных программ". А России Тиллерсон посоветовал продемонстрировать приверженность соблюдению обязательств по ядерной безопасности и контролю над вооружениями, чтобы восстановить "свою роль заслуживающего доверия действующего лица в разрешении кризиса вокруг Северной Кореи".
Интересно, когда Россия потеряла эту роль – наверняка, об этом знает тоже только Тиллерсон. Непонятно только, кто, по его мнению, теперь эту роль обрел. Неужели США, президент которых придумывает дразнилки для северокорейского лидера и получает аналогичные ответы?
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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