Срочная распродажа. Что нужно знать о приватизации госимущества Украины

Когда Порошенко пришел к власти, он обещал серию благодетельных экономических реформ. Заканчиваются сейчас все эти реформы банальным дерибаном, когда в считанные месяцы будет распродано все ценное, что еще осталось в государстве.

Киев торопится с распродажей госсобственности. Не успел президент Украины провести заседание совета реформ, где презентовал план грандиозной приватизации, как соответствующий законопроект появился в Верховной раде. Почти 900 предприятий продать, 1125 – ликвидировать, 359 – передать в концессию. И все это за два года. Лихо.

Такие ударные темпы задает "хозяин" – МВФ, который угрожает прекратить сотрудничество, если украинская сторона не поторопится. Да и самому Петру Алексеевичу такая спешка на руку – вряд ли он продержится еще более двух лет. На продажу пойдут и производства, и спортивные сооружения, и объекты культуры и даже тюрьмы. Власти обещают небывалый наплыв инвесторов, которые обязательно вложат свои кровные деньги в процветание городов и сел.

Да только большие сомнения, что кто-то будет восстанавливать украинские музеи и стадионы, ведь даже со сверхприбыльными производствами не все так гладко. Одесский припортовый завод, к примеру, уже несколько раз выставляли на продажу.

Каждый раз вмешивались то ли "патриоты", то ли идиоты: акции протеста, жалобы, провокации, продажа так и не состоялась.

Найдется ли инвестор в том месте, где сегодня отключили свет, завтра газ, а послезавтра могут и отобрать все. Да и много ли поступлений в бюджет Украины от предприятий, которые уже проданы олигархам? Каким-то образом они сразу переходят в разряд убыточных и претендуют на бюджетную помощь.

Ну а музеи, театры и спортивные школы, которые уже несколько лет не получают никакого финансирования и еле держатся на плаву, представляют собой интерес для инвесторов только в виде географически выгодной площадки под застройку. То есть, обречены на снос.

Список этих "жертв" опубликован на сайте Министерства экономического развития и торговли пару месяцев назад. Но не слышала я, чтобы общественность и "патриоты" встали на защиту прославленной Одесской киностудии или Музея морского флота. Эти объекты, согласно планам правительства, подлежат ликвидации. Их расположение в центре курортного города давно не дает покоя депутатам. Еще несколько лет назад все жители сплотились, чтобы отстоять эти легендарные и дорогие для каждого настоящего одессита места. А сегодня – это лишняя обуза для государства.

Похоже, Украине готовят участь Греции, где за бесценок сомнительным инвесторам отошли не только предприятия, но и целые острова. Никто уже не поверит и в честные, прозрачные аукционы. По всей видимости, по уже хорошо отработанному сценарию активы отойдут близким родственникам и соратникам нынешней верхушки. Имеющие доступ к этой кормушке скупят предприятия, оборудование порежут на металлолом или продадут, через офшорные компании выведут деньги в иностранные банки. К этому все и идет.

Два года назад, когда Порошенко только пришел к власти, он обещал назначить опытных менеджеров, которые будут развивать производство и зарабатывать. А заканчиваются все эти "реформы" банальным дерибаном, когда в считанные месяцы будет распродано все ценное, что еще осталось в государстве.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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