Эфирные волны "Радио без границ"

Обсуждение актуальных вопросов профессии, обмен опытом на презентациях и мастер-классах, круглые столы, встречи "на полях" – все это станет содержанием международного фестиваля "Радио без границ". С 27 по 29 сентября он пройдет в Казани во второй раз.

170 участников – это радиожурналисты и ведущие эфира, авторы программ, в том числе диджеи, а также редакторский и творческий состав радиостанций и, конечно, эксперты радиоиндустрии и академики Российский академии радио – главного организатора уникального для России международного фестиваля радийщиков. В этом году они представляют Азербайджан и Великобританию, Иран и Казахстан, Францию и большую группу российских городов, начиная со столиц: Москву и Санкт-Петербург, Иркутск и Котлас, Екатеринбург и Нижний Новгород, Воронеж и Сочи, Орск, Симферополь, Ялту, Тверь… – нет городов, где не было бы радио.

Идею фестиваля предложили профессионалы, формирующие контент радиостанций. Одну из важных и, видимо, постоянных фестивальных тем сформулировали уже во время прошлогоднего первого "съезда" в Казани. По словам руководителя русскоязычного вещания радио Sputnik МИА "Россия сегодня" Алексея Орлова, "современная массовая аудитория постепенно перемещается из офлайна в интернет, потребляя новостной контент преимущественно на мобильных устройствах и компьютерах. Это глобальный тренд и именно ему мы следуем, продвигая онлайн вещание наравне с FM и другими форматами".

Кто лучше многих двигается в этом и других важных сегодня направлениях "радийной службы", определит фестивальный конкурс по девяти номинациям:

1. Информационная программа.

2. Спортивная программа.

3. Программа для детей.

4. Разговорная аналитическая познавательная программа.

5. Разговорная развлекательная программа.

6. Музыкальная программа.

7. Программа социальной направленности.

8. Утренняя радиопрограмма.

9. Программа экологической направленности.

Профессионалам, не успевшим заявить о своем участии в фестивале, стоит поспешить: Российская академия радио завершает прием заявок 25 сентября. А потом – до встречи в Казани!

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