Мегабайты или будут биты. Поднимет ли цифровая экономика цифры ХДС/ХСС

В общем, хорошо, что перед выборами есть день тишины. Даже канцлерин может помолчать и все обдумать. Куда все-таки ей отправиться в первую очередь: на Скалистые горы в США или в Сибирь по Транссибу.

В предвыборных кампаниях, как и в любом общении, запоминается последнее. Поэтому самые главные слова звучат на финише. Но Меркель свои, видимо, сказала раньше. Поэтому перешла на цифру. "Гигабайт-общество", как сформулировала это канцлерин, должно двигать страну по пути прогресса. И к ее, надо полагать, четвертому сроку. Гвоздем программы она пообещала каждой семье 50 мегабайтов в секунду. Что подумали немцы в эту секунду – о том они скажут друг другу в соцсетях. Но вряд ли, что именно этого им и не хватало для полного счастья.

К тому же остались сомнения, точно ли Меркель ничего не путает, когда говорит, что за несколько лет "оцифрует" экономику и жизнь. Даже в Японии с одним из самых быстрых в мире интернетов его средняя скорость тоже 50, но мегабит. А в байте-то восемь бит. Хотя Меркель хватит и одного. Если она будет бита вместе со всем своим ХДС/ХСС. И не то, чтобы в воздухе запахло сенсацией, но холодом подуло. Причем – это у Высоцкого – "при цифре 37". А у них-то рейтинг на грани температуры упадка сил – 36%. Самый низкий показатель с апреля. Тогда он был 44.

Иными словами, желание Меркель поправить цифры "цифрой" вполне осознанное. Пусть в этом деле она понимает не больше, чем в ЛГБТ. В смысле – что, кому, куда. Но ведь она и тем дала добро на брак. И этим – на быстрые контакты. "А старушка-то наша вполне себе продвинутая", видимо, должны решить немецкие юзеры из неопределившихся и все-таки "лайкнуть" Ангелу 24 сентября. Ей же, наверное, объяснили, что это не значит "облаять". А то известно, как она собак боится. А тут, оказывается, не такие они и страшные, если в электронном адресе.

И для нее это тоже откровение. Как и многое, что случилось с ней в этом избирательном цикле. Казалось, на своем веку уже все попробовала и многое повидала. Но таких предвыборных эмоций еще не испытывала никогда. Ведь, правда, по самые помидоры. Ее мочили томатами, в прямом смысле, потому что попадали. Ее пыталась уколоть зонтиком ровесница. Но лишь одну из них назвали "бабкой". Вторая-то – "мутти". Ей и только ей признавались в любви арабские мужчины, с иными немками они сразу приступали к делу.

Она пела, пила пиво и плясала, встречалась с электоратом и в баре, и под рэп. Но нет уверенности в победе. "Я говорю всем и каждому, что исход голосования не предрешен", – предупредила она сторонников. А до дня тишины – всего сутки, и потом уже ничего не изменишь. И даже то, что социал-демократам это все равно не помогло – как были, так и остаются при 23% – не утешает. Потому что не в них альтернатива, а в тех, кто так себя назвал официально, поскольку они-то реальные. То есть, реально радикальные. И опросы упорно отдают "АдГ" третье место. Пусть с него они и смогут лишь мутить воду.

Но именно поэтому у остальных возникнет желание поступить наоборот: водить "мутти". СДПГ, "Левые" и "Зеленые" в некоторых федеральных землях сообща уже отправили ХДС/ХСС в оппозицию. При определенных раскладах они вполне способны сделать это и в бундестаге. В общем, хорошо, что перед выборами есть день тишины. Даже канцлерин может помолчать и все обдумать. Куда все-таки ей отправиться в первую очередь: на Скалистые горы в США или в Сибирь по Транссибу. Как сказала, отвечая на вопросы детей (и это тоже для нее впервые), всю жизнь мечтала покорить и то, и это.

Так и правит, как мечтает: каждый раз остается на месте, но все время боится разорваться между умными и красивыми. В РЖД, между прочим, Меркель уже ждут. И, видимо, с куда большим нетерпением, чем немцы. А Сибирь – так и вовсе по ней плачет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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