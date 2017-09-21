РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Дональд Трамп принял историческое решение. А какое – не сказал

17:1021.09.2017
(обновлено: 17:13 21.09.2017)
0240
© РИА Новости / Нэнси СисельПерейти в фотобанкДональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Как сообщил телеканал NBC, хозяин Белого дома вроде бы склоняется к тому, чтобы аннулировать контракт, как он по-прежнему думает, с дьяволом. Где уж они это узнали, неизвестно. Но точно не у Рекса Тиллерсона.

Пятнадцатого октября мир, может быть, еще и не содрогнется, но передернется. В смысле, его передернут. Как затвор. В этот день президент США официально решит, выполняет ли Иран условия "атомного  соглашения". С тех пор, как летом 2015 эту сделку исторически заключили, а затем для верности проштамповали в ООН, такая процедура проводится в Вашингтоне каждые 90 дней, как бы для демонстрации того, кто ей судья. Трамп уже два раза подтверждал соответствие Тегерана. Но третьего, видимо, не дано. 

Как сообщил телеканал NBC, хозяин Белого дома склоняется к тому, чтобы аннулировать контракт, как он по-прежнему думает, с дьяволом. Где уж они это узнали, неизвестно. Но точно не у Рекса Тиллерсона. "Он никому ничего не сказал", – растерянно развел руками госсекретарь. А что ему оставалось? Не зная точно, что у Трампа на уме, он вместе с прочими главами МИД стран-посредников тоже признал, что придраться не к чему – Иран договор чтит. Значит, опять скажут, что у Тиллерсона с Трампом расхождения. 

Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету Хвасон-14 перед испытаниями. 4 июля 2017
© AP Photo / Korea News Service
О президентах и собаках. Секреты американо-корейской политической кухни

Хотя мог глава Госдепа поступить хитрее. Как Тереза Мэй. После того, как Трамп объявил, что по Ирану он все уже решил, она тоже пыталась выведать, что именно. Тщетно. Поэтому на всякий случай не пустила Бориса Джонсона на встречу "шестерки" по "ядерному досье". Чтобы гарантированно не промахнуться с выводами. Это пусть Могерини со всем своим ЕС твердит, что сделка выполняется и пересмотра не требует. А Британия не с ЕС. Ей с этим делом рисковать никак нельзя, чтобы не оказаться еще и не с США. 

А их президент хоть и кокетничает, изображая интригу, но статус-кво – и NBC в этом не сомневается – хранить не собирается. И после его спича на Генассамблее вряд ли стоит ожидать чего-то иного. И ведь Трампа можно понять. Его не боятся. Над ним смеются. Вот сидит он в своем Овальном логове и грустит. "Я ж кровожадный. Я ж беспощадный. Я ж злой разбойник – Дональд Трамп. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленький, хотя бы маленький бедлам". Может, с Ираном прокатит. 

Американский актер Морган Фримен на премьере своего фильма Пока не сыграл в ящик в Лондоне. 23 января 2008
© AFP 2017 / Max Nash
Лайкни против России – Морган Фримен очень просит

Иными словами, появляется у мирового сообщества очередной маркер. И это еще одно доказательство того, что Трамп никак не может быть "от Путина". Москва ничуть не заинтересована в создании нового очага напряжения. Хотя американские конспирологи – спецпрокурор Мюллер, например, или киноактер Фримен – могут и тут кое-что для себя найти. Как говорится, доктор сказал в Морган, значит в Морган. Решат, предположим, что Кремль для того и поставил во главе США сумасброда, чтобы тот отменил сделку с Ираном и тем самым обеспечил Соединенным Штатам еще одну угрозу. 

А правда, он сам-то как думает: до того, как объявить Тегерану войну – а выход из соглашения как раз про это – он уже уничтожит КНДР. Или ему, как в годы молодые, больше нравится наказывать двоих сразу. Но молодость-то прошла. Это во-первых. А во-вторых, дело придется иметь не только с ними. И, похоже, он это понимает. На подсознательном уровне. Выступая в ООН перед делегациями африканских государств, в числе прочих приветствовал лидера "Намбии". Потом еще раз назвал Намибию с ошибкой. Все решили – опечатка. Нет – привычка. Ведь когда он думает, как бы посильней проучить КНДР, у него тоже одна буква выпадает. "Д".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена