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Ироды. Сейм Латвии испугался русских младенцев, которых еще нет

14:4421.09.2017
(обновлено: 14:48 21.09.2017)
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© Flickr / SaeimaЗаседание сейма Латвии. 15 сентября 2016Заседание сейма Латвии. 15 сентября 2016
© Flickr / Saeima
Предложение о признании гражданами Латвии детей неграждан, родившихся после 1 июня 2018, отклонено сеймом. Вспоминаются строки Вильяма нашего Шекспира, который предрекал появление тех, кто попытается "переиродить Ирода". Сбылось.

Общество любит принципиальных. Хоть иногда и устает от них. Потому что когда кто-то гнет свою линию, палка перегибается, пересекается и контактирует с теми линиями, которые движутся параллельно. Поэтому даже тем, кому было параллельно, выгнутое начинает мешать и путаться под ногами. Другим параллельным, со стороны, это даже интересно. Особенно, когда принципиальных больше одного. Из-за возникшей силы трения обязательно кто-то нагреется, а бывает, что и появляется искра. Тут вам и экспертный спор в комментариях на 200 страниц из-за запятой, тут вам и крик на весь дом из-за неправильно выдавленной пасты из тюбика. Но у этой палки два конца – то, что весело снаружи, утомительно внутри. Поэтому копите нервы, если вас это касается. 

Церемония открытия совещания Латвийско-русской межправительственной комиссии
© Twitter / Министерство транспорта Латвии
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Впрочем, уважаемые россияне, не переживайте, в последующей истории вы – в параллельном мире. Поэтому кто-то даже поулыбается. А у нас картина другая: кто в Латвии жил, тот над этим не смеется. Впрочем, по порядку. 

В рамках победившей демократии, с появлением государства Латвия, в ней сразу завелись чужие. Им выдали паспорта, в которых так и было написано – чужой. Данный паспорт полугражданина не освобождает от ответственности (платить налоги надо так же, как и всем), но немного освобожден от прав. В частности, у него освобождение от физкультуры выбирать себе политиков. 

Для политиков тут сплошные удобства: не надо заботиться о тех, кто не имеет право голоса. Вистов это не прибавляет, еще можно и голосующих разозлить. Так что долгое время делали вид параллельный, мол, нас это не касается. Долгое время предполагали, что проблема решится сама собой – чужие вымрут, и все дела. 

Военнослужащий на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Не хочешь оборонять Латвию от России? Ладно, будешь должен

Но есть загвоздка: упрямые чужие гнут свою линию – размножаются. Они множат новых чужих и это никаким законом не запретишь. Еще и на фоне демографического кризиса. Маленьких детей в Латвии немного (больших – куда больше), перспективы так себе. Еще и Европа из-за стукачества России пальцем в неграждан тыкает. Мол, ну детям-то дайте паспорт, а там уже воспитывайте патриотизм и любовь к народным танцам. Что вы потенциальных раскольников общества плодите? Вырастет такой овощ, а не дай бог – фрукт, еще отрастит бороду и возьмется за топор.

Идеальных параллелей в реальной жизни почти нет. Поэтому к 2018 году расстояние стало сокращаться. Первым созрел президент страны Раймонд Вейонис. Заявил, что пора прекратить пагубную практику плодить неграждан. Причем не негражданам, а государству. Я, говорит, за то, чтобы с 1 июля следующего года вернуться к законам математики. Минус на минус должен давать плюс. У негражданина-папы и негражданки-мамы должен рождаться гражданин-дите. Это, мол, трудно, больно, но пора, поскольку время уже наступило.  

Старый город в Риге
© Sputnik / Оксана Джадан
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К чести президента, его поступок сродни шагу в пропасть, хоть и с парашютом: страшно, опрометчиво и страшно опрометчиво, хотя и понимаешь, что все должно быть в порядке, главное – решиться. У партий, у которых выборы в следующем году, парашютов нет, а принципов – хоть отбавляй. Поэтому нацпринципиальное политическое объединение, которое входит в коалицию, даже инициативы слушать не стало. Не затем, говорит, мы гнем свою линию перед нашим нацпринципиальным электоратом. Только попробуйте начать обсуждать – мы эту линию в петлю затянем.

Другие политики только руками развели. Ну, раз партнер обижается и нервничает, зачем его обижать и нервировать. Да и вообще, у нас тут более важные дела, бюджет, инициативы. Не ссорьте нас, а то мы поссоримся, тогда и правительство падет, и бюджета не будет. В общем, видите, как вы не вовремя. Давайте как-нибудь в другой раз и желательно не с нами.

Но президент оказался тоже принципиальным, взял и свою линию тоже погнул. Мямли правящих про "сейчас не время" слушать не стал, запечатал конверт с законопроектом и направил в сейм. Еще и издевательскими надписями сопроводил: типа по опросам, 76% жителей страны этот законопроект поддерживает. И пояснил, что речь идет всего о 50-80 младенцах в год. Которых еще пока нет. Подготовился. И подставил всех. 

Военнослужащие Канады на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Партии заерзали, правительство побледнело. Деваться некуда – придется позиции прояснять. Фразы про "не время" на время отложить в сторону и поиграть принципами. Пошатать коалицию, а вместе с ней и правительство. Впечатлительные в обществе стали хвататься за сердце с тревожным "что же будет" и паническим "как дальше жить". Говорят, что многим даже снились младенцы. 

В результате всех этих метаний сейм предложение президента отклонил. Но голоса депутатов при этом разделились. А многие воздержались – не знают, что с этими еще не родившимися младенцами делать. Злые языки вспомнили сразу же Вильяма нашего Шекспира, который устами одного датского принца предрекал появление тех, кто попытается "переиродить Ирода".  В смысле, превзойти. Сбылось. В Латвии. Где боятся не только новорожденных детей, но и не родившихся. Даже еще и не зачатых.

Когда в принципиально ровном частоколе каждый принципиально начинает гнуть свою линию, некоторые перегнутые палки не выдерживают. Поэтому наше общество снова трещит и раскалывается. Теперь вы понимаете, почему некоторые в Латвии неграждан терпеть не могут? Их еще нет, а они уже лодку раскачивают. И заборы шатают.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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