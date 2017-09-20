Лайкни против России – Морган Фримен очень просит

Задушевная интонация, крупный план "глаза в глаза" со зрителем… Актер Морган Фримен в видеообращении сообщил американцам "эксклюзивные подробности" о России и ее лидере. Так попробуем понять, кто и зачем использует его – самого "Бога" из "Брюса всемогущего".

"…Вступай в битву. Присоединяйся к "Комитету по расследованию России". Вот ссылка на сайт. Лайкни нас на Фейсбуке". Так заканчивается видеообращение Моргана Фримена, в котором голливудский актер сообщает американцам эксклюзивные подробности о российском президенте. Главная подробность: Путин как "истинный шпион КГБ использует кибермощности для атаки на демократии по всему миру". Ну что ж, как говорится, "я тебя лайкну. Потом. Если захочешь", а пока попробуем понять, кто и зачем использует самого Моргана Фримена – "Бога" из "Брюса всемогущего".

Американский "Комитет по расследованию России" – это свежее изобретение минимум на троих. Инициатор – режиссер Роб Райнер (многие видели их общий с Фрименом фильм "Пока не сыграл в ящик"). Менее известен старший редактор издания The Atlantic, подтянулся также экс-директор нацразведки США (оставим их имена в стороне). На троих им 203 года, приплюсуем нанятого 80-летнего Фримена – короче, в бой идут старики. Старики-разбойники.

И вот чтобы не возникало вопросов "за что бьемся, товарищи", – в кадр выпускают Фримена. Отвлечемся на важную деталь из его личного досье: "на президентских выборах 2016-го поддерживал Хиллари Клинтон". То есть просят записать некое видеообращение не просто знаменитого американца, а убежденного сторонника Демпартии (и тут очень хорошо, что он еще и чернокожий). Морган Фримен работает "по Станиславскому": задушевная интонация, крупный план "глаза в глаза" со зрителем, вот он даже садится за стол, изображая, что должен делать тот, кто должен же наконец что-нибудь сделать, когда "на нас напали, идет война" – буквально это говорит Фримен!..

"Нападающий" – конечно, Россия. А вот "делальщик чего-нибудь" – это уже нынешний президент США. Что же ему нужно сделать, по версии автора текста фрименовского видеоролика? "Нужно", чтобы он "открыл всю правду". "Нужно", чтобы "сел и сказал". Зачем же такое принуждение к долженствованию? Оказывается, затем чтобы из Овального кабинета было сказано слово в слово следующее: "В ходе прошедших выборов мы подверглись нападению Российского государства". Такое признание логично было бы завершить репликой Трампа "а я лично – подсадная утка", но этого Фримену не написали.

Его задача – убедить слушателей, что "свободный мир рассчитывает на нас и наше лидерство", в смысле на США и их главенство. Вот за это и надо бороться – за мировое лидерство. Ну и против русских, само собой. Они же первые начали. Как кто-то настаивает домашним голосом Фримена, российский президент мстит США за развал СССР. Непонятно, какая тут связь. Или это косвенное признание американской заслуги в распаде Советского Союза? Но в таком случае, не много ли США на себя берут? Да нет, для "сияющей 241 год" американской демократии – так сказано в видеообращении – не много, в самый раз!

Кстати, версию о русской мести путем вмешательства в американские выборы решили, наконец, хоть чем-то укрепить. Вспомнили, что в Вашингтоне вещает радио Sputnik, и немедленно приписали ему функцию инструмента "для негативного влияния на свободный и честный избирательный процесс". Увы, крепеж быстро треснул. Хоть бы на календарь посмотрели – Sputnik начал вещание через полгода после того, как прошли выборы! Если все же принять версию, то получается, что все американцы бросились слушать радио Sputnik в июле 2017-го и вдруг поняли: осенью 2016-го их массово зомбировали телепатически, и вот кто это делал – журналисты-телепаты, вышедшие теперь и в эфир!..

Но об этом или о чем-нибудь еще похлеще "Комитет по расследованию России" и главный комитетчик Морган Фримен расскажут, видимо, в следующий раз.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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