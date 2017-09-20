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Черный квадрат Мачеревича. Министр обороны Польши испугал фигурой речи

17:1520.09.2017
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© AP Photo / Alik KepliczМинистр обороны Польши Антони МачеревичМинистр обороны Польши Антони Мачеревич
© AP Photo / Alik Keplicz
Учения "Запад-2017" закончились, а толку никакого. Никого из соседей русские под прикрытием маневров так и не захватили. И лишь Антоний Мачеревич догадался, почему. Он же русских насквозь видит. Или, как говорят о плохих художниках, "он так видит".

Есть люди, о которых скажешь, что они с пулей в голове – и про них все совершенно ясно. А у этого товарища, похоже, боеголовка. Пустая. То есть, его несет, а смысла никакого. И это не о Трампе, как можно было бы подумать после его дебюта в ООН. Хотя и к нему отношение имеет. Именно в тот момент, когда президент США изображал то ли апостола Петра, то ли бери выше – за 45 минут сразу несколько стран в ад отправил, а КНДР и вовсе геенну атомную пообещал – в далекой Варшаве некто Мачеревич, будто ничего этого не слышал и ничего этого не видел.

А слышал он только внутренний голос. Ну, или какие там еще голоса его одолевают. А видел он только то, что учения "Запад-2017" заканчиваются, но толку от них никакого. Литву не захватили, Латвию не завоевали, и даже какую-никакую эстонскую границу не перешли. И лишь Мачеревич – не зря его шляхта держит за министра обороны – догадался, почему. Потому что 20 сентября маневры России и Белоруссии не завершились. По крайней мере, в его голове. Он же русских насквозь видит. Или, как говорят о плохих художниках, "он так видит".

Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области во время учений Запад-2017
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Хотя не только о плохих. У Малевича же был "черный квадрат". Почему Мачеревич не может все видеть в черном свете? Пусть его фигура – это лишь фигура речи. "Вижу, – говорит, – как Москва дожидается отъезда всех международных наблюдателей, чтобы тайно продолжить учения, но уже с использованием ядерного оружия". Именно так и сказал в польском телеэфире. Не с имитацией, а с отработкой атомного удара. Надо полагать, и с полноценным грибком. Чтобы не думали, что Северная Корея – такая одна.

Кстати, примерно тот же уровень мышления демонстрировала на Генассамблее ООН и президент Литвы Грибаускайте. На пару у них получился бред со стереоэффектом. И им совсем не важно, что это сенат США разрешил себе выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности со всеми вытекающими отсюда ядерными реакциями. Да и нет места у них для такой информации. Обе извилины заняты. В одной – мысль о том, что Россия – враг. В другой – что с оружием массового поражения. Собственно, поэтому у них мысли и сходятся – особо же не развернуться.

Российско-белорусские учения Запад-2017 в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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В общем, о, сколько нам открытий чудных готовит русофоба дух. А Мачеревич – специалист по части нездоровых фантазий. Автор таких мифов, как "смоленская катастрофа – российский теракт", "в Волынской резне виновата Москва", "СССР хотел уничтожить Польшу". Сейчас ему для абсолютной достоверности надо было указать точное место атомных маневров Кремля – Белоруссия это или Калининград с Ленинградской областью – и назвать русских крысами. А что? Если они собираются экспериментировать у себя дома, значит, сами радиации не боятся.

Случай, конечно, тяжелый. Как говорят врачи, стабильно тяжелый. Но отправлять его в больницу, пожалуй, смысла нет. Разве что в роддом. В тот самый, в котором в 1948  году и родился маленький Антоний. Ведь если бы советские солдаты, которым он и этого никак простить не может, не изгнали из Варшавы фашистов, Мачеревича в ней могло бы и не быть. Но не жалеть же теперь об освобождении Польши. Ведь нормальных людей в ней благодаря этому все-таки появилось больше. А Мачеревич – такая мелочь, что неприятность эту мы переживем. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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