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Чьи ракеты меньше? США грозятся выйти из Договора РСМД

14:1320.09.2017
(обновлено: 14:14 20.09.2017)
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© AP Photo / South Korea Defense Ministry Запуск тактической ракеты армии США MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 5 июля 2017Запуск тактической ракеты армии США MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 5 июля 2017
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Эксперты полагают, что американцы уже создали все условия для своего фактического выхода из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. И именно по этой причине обвиняют нас в нарушении этого договора.

Двусторонние договоры, понятно, должны выполнять обе стороны. В том числе и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который Москва и Вашингтон подписали 30 лет назад. Однако у обеих сторон накопилось уже достаточно претензий друг к другу. У Москвы, например, есть подозрения, что американцы создают боевые системы, которые нарушают или могут нарушить взятые ранее обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. И напомнил неизменную позицию России: договор нужно сохранить. Естественно, в двустороннем порядке.

Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Маниле. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Мнение: ответ РФ на нарушение ДРСМД заставит США сесть за стол переговоров

Но и США тем временем выдвигают Москве встречные обвинения в нарушении договора. Одно только отличие: если российская сторона может конкретно сказать, что не так, то американская никогда свои заявления не расшифровывает. Нарушаете, говорят, и все тут. Летом даже предложили ввести против России санкции в связи с этим. Для таких резких движений нарушения должны были быть очевидными и просто вопиющими. Тем не менее, на их поиски президенту США Дональду Трампу отвели 15 месяцев. Если за это время он сумеет найти доказательства того, что Россия неправа, США смогут с легкой душой выйти из договора. Для этого в военном бюджете на будущий год выделено 50 млн долларов.

Получается, ситуация выглядит следующим образом: две страны договариваются, что у них не будет баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет с радиусом действия от 500 километров до 5,5 тысячи километров. К июню 1991 года СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США – ровно на тысячу меньше.

Запуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Военный эксперт о возможном выходе США из ДРСМД: вальс танцуют вдвоем

Теперь же одна из сторон (и это, понятное дело, не Россия) по какой-то причине хочет эту ситуацию изменить. Но, желательно, без потери имиджа. Для этого нужно обвинить в нарушении другую сторону: тогда выход из договора будет выглядеть не их инициативой, а единственной возможной реакцией.

Что же это за причина, по которой Вашингтону так нужно выйти из договора? Эксперты говорят, что тогда американцы смогут размещать свои ракеты, которые сейчас запрещены договором, в Европе. И это, конечно, отвлечет часть стратегического военного потенциала России, который должен будет нацелиться на ЕС. Пессимистичные прогнозы и вовсе заключаются в том, что так США готовятся к возможной атаке на Россию. 

Но, в любом случае, надежда остается. Ведь США оставили себе пространство для маневра, не вышли из соглашения одномоментно, хотя вполне могли бы это сделать без всяких поправок – как отметил Сергей Лавров, это предусмотрено в любых договоренностях. Так что можно надеяться, что процесс еще обратим.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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