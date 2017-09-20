Занимательные миллионы. Учимся считать вместе с Петром Порошенко

Сенат США резко урезал субсидии Украине на безопасность и оборону. А Петр Порошенко говорит, что денег от этого только больше будет. И кому верить? Придется считать самим.

Сенат США одобрил выделение Украине 500 млн долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. Правда, заявил об этот не сам сенат и даже не американские СМИ, а президент Украины Петр Порошенко. Справедливости ради надо сказать, что американские законодатели действительно собираются дать Киеву денег, но только не 500 млн долларов, а 150. Они одобрили проект оборонного бюджета США на 2018 финансовый год в объеме 692 млрд долларов. В разделе под названием "Модификация и расширение инициативы содействия безопасности Украины" указаны те самые 150 млн долларов. Кстати, это на 200 млн меньше, чем в прошлом году. И возможности выделить что-то сверх этого – нет. Любые изменения потребуют отдельного решения сената. Так что вопрос о том, откуда Петр Порошенко возьмет недостающие 350 млн долларов, остается.

Ну хорошо, допустим, эту разницу покроют некими контрактами или грантами. В любом случае, 500 млн, говорят эксперты, это не та сумма, которая позволит обеспечить нужды армии Украины. Впрочем, это напоминает историю с американским углем для украинских электростанций, который с таким энтузиазмом встречал Порошенко. И какая разница, что этого угля мало и что он в два раза, а то и более, дороже того, который Украина могла бы получать из Донбасса.

Намного интереснее другое. По словам Порошенко, американский законопроект предусматривает поставки "летальных вооружений оборонного характера". На своей странице в Facebook он утверждает, что "впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны".

Что касается морских противоминных средств, береговой охраны и всего такого же прочего – ладно. Пусть охраняют. Непонятно, правда, от кого – вряд ли даже самый горячий "майдановец" сейчас ждет нападения на Украину. Но вот что касается собственно летального оружия – это уже серьезнее. Не нужно долго гадать, куда именно это оружие Киев отправит. И тогда мирное урегулирование в Донбассе станет гораздо более сложной задачей. И дело не только в позиции России, которая неоднократно заявляла о том, что это, мягко говоря, контрпродуктивно. Против снабжения Киева летальным оружием выступали и европейские политики. Например, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, еще возглавляя немецкий МИД, отмечал, что подобные шаги – очень рискованный путь выхода из кризиса.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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