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По образу и подобию. Трамп решил "сделать" ООН, как Америку

16:4919.09.2017
(обновлено: 16:52 19.09.2017)
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© AFP 2017 / Timothy A. Clary Президент США Дональд Трамп принял участие в совещании по реформе ООН. 18 сентября 2017Президент США Дональд Трамп принял участие в совещании по реформе ООН. 18 сентября 2017
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Когда Трамп строил напротив здания ООН Trump Tower – это, наверное, был последний раз, когда он равнялся на всемирную организацию. С тех пор и привык смотреть на ООН свысока. И теперь, когда хочет "построить" весь мир, ничуть себе не изменяет.

Как только он сказал, что и ООН хочет сделать великой, так все сразу стало на свои места. Даже несмотря на то, что он не договорил. Что хочет сделать ООН, как Америку. Правда, в отличие от Америки не снова, а просто великой. Из чего следует, что, по его мнению, она таковой не была никогда. Именно потому, что никогда не была абсолютно проамериканской. Хотя в Белом доме и до Трампа хватало желающих приручить организацию, он первый, кто сказал об этом напрямую. "Мы не видим результатов, соответствующих нашим вложениям". Пожалуй, он был бы более конкретным, скажи, что за такие деньги ООН могла быть и поуслужливей.

И это еще хорошо, что он не попрекнул ее тем, что снимает угол в его Нью-Йорке. Наоборот, поблагодарил. Ведь один раз уже воспользовался этим, когда построил через дорогу от нее Trump Tower, высотой превосходящую здание ООН. Это, наверное, был последний раз, когда он на нее равнялся. Сам признал, что своим успехом обязан такому соседству. С тех пор и привык смотреть на ООН потребительски и свысока. И теперь, когда хочет за его счет уже построить весь мир, ничуть себе не изменяет.

Этого пункта, впрочем, в райдере Трампа, который он почему-то назвал "декларацией о реформе ООН", нет. Но все, что есть, сводится к одному. К Трампу. Американские СМИ признают, что в этой бумаге ничего конкретного, кроме автора. Это он дебютирует на Генассамблее и сделать это хочет так, чтобы сразу в анналы. Тем паче, что даже в его окружении не все уверены, что еще раз представится такой случай. Между тем, экс-постпред США в ООН Джон Болтон назвал декларацию "обычным риторическим заявлением, которое могло появиться и пять, и пятьдесят лет назад". И, видимо, с тем же успехом.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве 9 июля 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Это все те же общие слова. И те 128 государств, что под ними подписались, по сути, подмахнули чистый лист, предоставив США право наполнять эти пустые тезисы своим смыслом. А он очевиден. Трамп хочет реформировать ООН в организацию одной нации. Но так, чтобы платили все. Он выступает против несправедливого, на его взгляд, распределения финансовой нагрузки, поскольку США тратят намного больше, чем любая другая страна. Так и есть. Но, во-первых, привязка членских взносов к ВВП прописана в Уставе ООН, за который Соединенные Штаты тоже голосовали.  Во-вторых, не развалили бы Советский Союз, у нас с ними было бы приблизительное равенство. В-третьих, примерно в том же духе он пытался воспитывать и союзников по НАТО. Но даже их это не впечатлило. Стало быть, и государства, присягнувшие американскому доминированию в ООН, а декларация предполагает именно его, лишь зайдет речь о деньгах, тут же сообразят, что это всего лишь декларация. Тем более что к ней не присоединились 70 стран. А среди них не два, как привыкли, а три постоянных члена Совбеза: Россия, Китай и примкнувшая к ним Франция.

Так что, несмотря на, как он говорит, ясный сигнал, все-таки вопросы остаются. Если Трамп хочет сделать ООН великой по американскому образу и подобию, то когда он, например, начнет строить вокруг здания стену, чтобы ни один мексиканец в него не попал, или запретит появляться здесь выходцам из сомнительных в его понимании стран? И стоит ли вообще ему доверять, если все, что он хочет сделать великим, в итоге становится еще хуже.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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